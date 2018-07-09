灰狗巴士终止加西省份的客运货运服务

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自今年10月底开始，灰狗加拿大分公司将停止在BC省、阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省和曼尼托巴省的客运、货运服务。加拿大西部地区只有美国灰狗公司经营的从温哥华到西雅图这一条路线被保留下来。

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灰狗加拿大副总裁肯德里克（Stuart Kendrick）说，将有415人因此失去工作。受影响的顾客大约有两百万。对许多乡村地区居民来说，灰狗巴士是唯一的客运服务。

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他表示，做出这个决定是不得已，由于乘客数量下降，公司自2004年以来就在亏本经营。2010年以来乘客数量减少了41%。

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他把乘客减少归咎于来自政府补贴的客运公司的竞争，新开辟的低价航线，以及自已有车的人增加等原因。

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自6月1日起，BC省北部从Prince George到Prince Rupert的灰狗客运已经停止。

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安大略省只有从温尼伯到安省萨德伯雷这一条路线将被取消，魁北克省没有受到影响。

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（RCI with CP）

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