受美国钢材关税影响，一魁省钢铁公司裁员50人

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“9.11”恐怖袭击后曾经参加世贸中心重建的魁北克省ADF钢铁公司成为美国对加拿大征收的钢材关税的首批受害者之一。该公司上个星期辞退了50名工人，为员工总数的十分之一。

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该公司经理帕斯奇尼说，他希望加美关税战不要持续太久，这样他可以把裁掉的工人再招回来。现在公司已经减少了工人的工作时间，并利用联邦政府的“工时分享”补贴，希望能够避免第二波裁员。

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帕斯奇尼说，实际上公司的困难在关税实施前就开始了。今年三月份以来，他们参加了三项美国合同竞标，但都没有下文。

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ADF有三百名工人曾为美国世贸中心的重建工作五年。帕斯奇尼自豪地说，新世贸中心的70%的外部钢架都是在这里生产的。

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正因为这段历史，现在加拿大钢材被视为对美国国家安全的威胁，让帕斯奇尼更加觉得荒谬和悲哀。

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（RCI with CBC News，Katie Simpson, Lisa Laventure）

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