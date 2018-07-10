纽芬兰省渔民捕到巨大百年龙虾， 犹豫再三将其放回大海

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设想一下，一名渔民捕到一只从未见过的巨大龙虾该有多高兴，谁不希望卖个好价钱。可纽芬兰省的一位渔民却出于对海洋动物的热爱，将这只大龙虾放回了大海。

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这位渔民名叫瑞格·麦克唐纳(Reg MacDonald)，已经捕鱼40多年。6月底的时候，他在纽芬兰岛西海岸圣劳伦斯海湾捕获了一只非比寻常的大龙虾。

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麦克唐纳说：“这只龙虾比他四十年来见过的所有龙虾都更大和更老。它的大钳子已经磨秃了，身上还生长着藤壶等甲壳类动物。毫无疑问，它已经很老了”。

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麦克唐纳无法确定龙虾到底有多大，但根据这只龙虾的颜色和附着在身体上的甲壳类动物数量，他估计在140岁左右。

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圣约翰纪念大学海洋研究所渔业生态系统研究中心科学家阿诺德·勒布里（Arnault Le Bris）说，麦克唐纳评估龙虾年龄的方法是正确的，龙虾不会随着年龄的增长每年蜕皮，大多是四到六年才脱一次。因此海洋生物学家也没有办法准确测出龙虾的精确年龄。也许麦克唐纳有点高估了这只龙虾的年龄，但毫无疑问，这只大型甲壳动物至少有75岁，也许已有125岁。

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在如何处置这只大龙虾的问题上，麦克唐纳也是犹豫再三。他承认曾想过吃了它。但一直不忍心下手。因为他觉得这只龙虾已经活了那么多年，杀掉它有一种罪恶感。

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他把龙虾的照片和自己的想法放到社交媒体上，也收到两种反馈，有人要出钱购买，有人建议他放回海里。最后麦克唐纳还是听了孙女艾玛的建议释放龙虾，而且选择在7月1日加拿大国庆节那天放生。

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当麦克唐纳把龙虾放回大海时，可能并没有考虑生态保护，但勒布里说，更大和更老的龙虾对维持种群数量更为重要。把他们放回大海可能在将来有更大的回报。

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