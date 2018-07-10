Ryan-Remiorz / canadian-press

应叫非法越境者还是非常规难民申请者

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 10 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦政府移民部长胡森与安大略省长福特最近围绕应该怎么称呼从美国越境进入加拿大申请难民的外国人打起了嘴仗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

非法越境者

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

福特和其手下的官员把这些人直截了当的叫做“非法越境者”，而胡森和特鲁多政府高官把这些人称作“非常规渠道难民申请者”；胡森还批评福特把来自美国的难民申请者称作“非法越境者”是错误的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上个星期安大略省长福特的新闻发言人在给媒体发送的新闻稿中指责特鲁多的联邦政府放任“非法越境者”涌入加拿大，造成安大略省为本省家庭提供的社会保障服务资源被这些大量涌来的难民申请者所占用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本星期一，安大略省长福特的办公室在电子邮件回答加拿大新闻社记者问题时再次使用了“非法越境者”一词。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

同一天，特鲁多自由党联邦政府移民事务部长胡森在记者招待会上表示，福特对难民申请者使用的词汇是不正确的，并说他对安大略省长福特和负责移民事务的安大略省政府厅长Lisa MacLeod用“非法越境者”来称呼最近抵达加拿大的难民申请者感到不安。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Michael Tutton/THE CANADIAN PRESS

胡森怎么说

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

胡森强调说，面对来到加拿大边界提出难民申请的外国人，根据国际法和加拿大自己的法规，加拿大有责任和义务给这些人提供公正的申请难民机会，为此各级政府应该携手合作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

胡森批评安大略省政府对难民申请者用词不当，那么他自己给出的正确词汇是什么呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

胡森不怕麻烦的用“irregular border crossing between ports of entry入境口岸之间的不规则过境点”来形容不经过边境检查站而从美国一侧跨越边境线进入加拿大的难民申请者的行为。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

胡森承认这些人的做法违反了加拿大的边境保护法，但说这些人进入加拿大提出难民申请后，其非法越境的违法行为就暂时不受追究，一切取决于其难民申请的审批结果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Paul-Chiasson / Canadian-Press

难民潮

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大联邦政府的统计数字，在2018年1月到5月这五个月的时间里，加拿大边检局和移民难民事务部共注册处理了2万外国人的难民申请。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到六月底，有3304名难民申请者在使用多伦多政府提供的临时居住所，比如大专院校的学生宿舍。但这只是暑假期间的临时办法；8月初大专院校学生开始入校准备新学年，这些难民申请者必须搬出学校宿舍去寻找另外的地方居住。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省长福特的新闻发言人Simon Jefferies指出，这些问题是特鲁多联邦政府欢迎外国难民申请者的政策一手造成的，所以特鲁多的联邦政府必须全额承担安置这些“非法越境者”的所有账单。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦议会官方反对党保守党领袖谢尔也发表声明呛声自由党政府总理特鲁多是始作俑者，说特鲁多2017年1月份在推特发文WelcomeToCanada加拿大欢迎难民，引发了大量外国人从美国北上越境进入加拿大的难民潮。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

矛盾

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们指出，有关难民的国际法和加拿大的难民法规，与加拿大的边境保护法规是有矛盾的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据1951年签署的联合国难民公约，进入加拿大的外国人有权向加拿大政府提出难民申请；但根据加拿大边境安全法规，没有通过加拿大边境检查站而跨越边境线进入加拿大属于非法行为。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

只看一方面

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

安大略省福特政府似乎专注于来自美国的难民申请者非法越境的违法行为，而特鲁多自由党政府似乎专注于加拿大应该为难民申请者提供公平机会。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

所以特鲁多和其手下负责与难民有关事务的部长们拒绝使用“非法越境者”一词，而是用“非常规渠道难民申请者”来形容和称呼那些来自美国、绕过边境检查站进入加拿大的难民申请者。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

RCI with Michael Tutton · The Canadian Press、CBC News

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 移民与难民

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

La grosseur du chèque dicte l'attachement à un emploi

RCI | English

'Slav' production to continue after Jazz Festival cancellation

RCI | Español

El ahogamiento de un niño puede afectar también a los salvavidas

العربية | RCI

قراءة في أسباب سقوط الموصل وتحدياتِ ما بعد استعادتها

我是新媒体创立人系列
难民与加拿大