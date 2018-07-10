应叫非法越境者还是非常规难民申请者

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加拿大联邦政府移民部长胡森与安大略省长福特最近围绕应该怎么称呼从美国越境进入加拿大申请难民的外国人打起了嘴仗。

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非法越境者

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福特和其手下的官员把这些人直截了当的叫做“非法越境者”，而胡森和特鲁多政府高官把这些人称作“非常规渠道难民申请者”；胡森还批评福特把来自美国的难民申请者称作“非法越境者”是错误的。

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上个星期安大略省长福特的新闻发言人在给媒体发送的新闻稿中指责特鲁多的联邦政府放任“非法越境者”涌入加拿大，造成安大略省为本省家庭提供的社会保障服务资源被这些大量涌来的难民申请者所占用。

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本星期一，安大略省长福特的办公室在电子邮件回答加拿大新闻社记者问题时再次使用了“非法越境者”一词。

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同一天，特鲁多自由党联邦政府移民事务部长胡森在记者招待会上表示，福特对难民申请者使用的词汇是不正确的，并说他对安大略省长福特和负责移民事务的安大略省政府厅长Lisa MacLeod用“非法越境者”来称呼最近抵达加拿大的难民申请者感到不安。

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胡森怎么说

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胡森强调说，面对来到加拿大边界提出难民申请的外国人，根据国际法和加拿大自己的法规，加拿大有责任和义务给这些人提供公正的申请难民机会，为此各级政府应该携手合作。

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胡森批评安大略省政府对难民申请者用词不当，那么他自己给出的正确词汇是什么呢？

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胡森不怕麻烦的用“irregular border crossing between ports of entry入境口岸之间的不规则过境点”来形容不经过边境检查站而从美国一侧跨越边境线进入加拿大的难民申请者的行为。

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胡森承认这些人的做法违反了加拿大的边境保护法，但说这些人进入加拿大提出难民申请后，其非法越境的违法行为就暂时不受追究，一切取决于其难民申请的审批结果。

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难民潮

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根据加拿大联邦政府的统计数字，在2018年1月到5月这五个月的时间里，加拿大边检局和移民难民事务部共注册处理了2万外国人的难民申请。

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到六月底，有3304名难民申请者在使用多伦多政府提供的临时居住所，比如大专院校的学生宿舍。但这只是暑假期间的临时办法；8月初大专院校学生开始入校准备新学年，这些难民申请者必须搬出学校宿舍去寻找另外的地方居住。

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安大略省长福特的新闻发言人Simon Jefferies指出，这些问题是特鲁多联邦政府欢迎外国难民申请者的政策一手造成的，所以特鲁多的联邦政府必须全额承担安置这些“非法越境者”的所有账单。

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加拿大联邦议会官方反对党保守党领袖谢尔也发表声明呛声自由党政府总理特鲁多是始作俑者，说特鲁多2017年1月份在推特发文WelcomeToCanada加拿大欢迎难民，引发了大量外国人从美国北上越境进入加拿大的难民潮。

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矛盾

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专家们指出，有关难民的国际法和加拿大的难民法规，与加拿大的边境保护法规是有矛盾的。

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根据1951年签署的联合国难民公约，进入加拿大的外国人有权向加拿大政府提出难民申请；但根据加拿大边境安全法规，没有通过加拿大边境检查站而跨越边境线进入加拿大属于非法行为。

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只看一方面

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安大略省福特政府似乎专注于来自美国的难民申请者非法越境的违法行为，而特鲁多自由党政府似乎专注于加拿大应该为难民申请者提供公平机会。

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所以特鲁多和其手下负责与难民有关事务的部长们拒绝使用“非法越境者”一词，而是用“非常规渠道难民申请者”来形容和称呼那些来自美国、绕过边境检查站进入加拿大的难民申请者。

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RCI with Michael Tutton · The Canadian Press、CBC News

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