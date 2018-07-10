特鲁多延长加拿大拉脱维亚驻军三年

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加拿大广播公司报道说，自由党联邦政府总理特鲁多星期二证实，加拿大不但将让参加北约威慑部队的加拿大军人在拉脱维亚的驻扎期限延长三年到2023年，而且将增派85名军人前往拉脱维亚，使在那里的加拿大军人数量达到540人。

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根据加拿大与北约达成的协议，北约派驻拉脱维亚防止俄国军事入侵的部队主要来自加拿大、由加拿大指挥官担任北约在拉脱维亚驻军的总指挥。

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加拿大派驻在拉脱维亚的军队每年要耗费1.45亿加元的经费。

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观察家们认为，加拿大自由党政府所以这么痛快的答应向拉脱维亚增派军人、并延长加拿大军队驻扎拉脱维亚的期限三年，是因为受到美国特朗普政府越来越大的压力。

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特朗普多次表示，如果北约盟国不大幅度增加其军费开支、只想搭美国的顺风车，则美国会退出北约。

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北大西洋公约组织规定其成员国必须把相当于本国GDP2%的经费用于国防开支。但只有美国、英国和另外两个北约小国达到了这个标准。

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RCI with Murray Brewster · CBC News

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