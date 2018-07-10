上周魁北克高温天死人多停尸房爆满

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加拿大魁北克省卫生当局证实，上个星期持续7天的热浪天气导致魁北克省有70人死于高温闷热天气引发的并发症。

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上个星期魁北克省出现了几十年罕见的连续7天气温超过三十摄氏度、体感温度超过40摄氏度的闷热天气。健康专家们指出，如果室内没有空调，则这种连续高温闷热的天气对那些身体虚弱或有其他病症、上了年纪的人来说是很难渡过的日子。

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这70位热死的人绝大多数年龄超过60岁、而且长期患病；其中有34位死于高温闷热天气的人住在蒙特利尔市。

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一下子热死这么多人甚至让蒙特利尔医院的停尸房爆满，不得不借用殡仪馆的设施暂时停放尸体。

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魁北克省长Philippe Couillard指出，政府经营的医疗和看护机构中没有出现病人死于闷热天气的问题。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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