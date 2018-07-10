庞巴迪C系列改名 A220

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加拿大蒙特利尔市庞巴迪公司开发的 C 系列飞机已经正式改名，空中客车公司将其命名为 A220 。

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加拿大广播公司报道说，C 系列100 将改名为 A220-100，而 C 系列较大机型 300 则改名为 A220-300，空客改名是为了使 C系列与空车其他飞机的名称同步。

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空中客车公司的总裁 Guillaume Faury 周二 （7月10日）在一条推文中宣布了这个消息。

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去年秋天，在美国威胁要对庞巴迪出口美国的 C 系列喷气式飞机征收高额关税之后，庞巴迪与空客达成了联手协议。

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总部位于欧洲的空中客车公司在美国拥有许多制造厂，把 C系列的部件转移到美国生产，帮助庞巴迪公司解决了关税问题。

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根据这笔交易，空中客车拥有 C 系列 50.1% 的股份，魁北克省政府持有 19% 的股份，庞巴迪拥有 C 系列项目约 30% 的股份。

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(RCI with CBC )

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