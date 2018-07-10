加拿大把芥末酱排除在关税报复清单外，农场主大松一口气

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美加贸易战开打，加拿大已经对美国制造的番茄酱宣战了，不过，番茄酱的小伙伴 – 芥末酱 （Mustard）则得以暂时逃脱。

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加拿大广播公司报道说，在联邦政府提出的对美国商品的报复性关税清单上，本来芥末酱也是被排在上面的，但在 7 月 1 日关税生效之前，联邦政府又把芥末酱给拿掉了，这一下，加拿大芥菜籽农场的场主们真是大大松了一口气。

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芥菜籽农场主欢呼

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实际上，在加拿大报复性关税实施前，有几个行业组织都请求渥太华予以 “照顾”，但是，只有芥末行业的呼声得到了政府的响应，但联邦政府不愿给出作出这一决定的具体细节。

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加拿大生产的芥菜籽，美国是最大客户，这个行业担心，加拿大对美国制造的芥末酱施加报复关税，将导致芥菜籽出口的减少，而且，美国也可能因此对来自加拿大的芥菜籽采取关税报复。

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加拿大特别农作物协会（Canadian Special Crops Association）的董事会成员达夫·麦克法兰（Dave Macfarlane）表示，如果加拿大实施关税，最受伤害的，其实将是加拿大的农民，我们很高兴看到政府听取了我们的声音。”

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凯文·胡尔士（Kevin Hursh）是萨斯喀彻温省的一个芥菜籽农场主，他说，这是个好消息，如果我们对芥末酱征税，美国反过来对我们的原料芥菜籽征税，对我们的伤害会更大。

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Kevin Hursh (Submitted by Kevin Hursh)

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芥菜籽天堂

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平原省份所具备的理想的种植条件，使加拿大成为世界上最大的芥菜籽生产国和芥菜籽出口国。

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2017 年，加拿大对海外出口了价值达到 1.2 亿加元的芥菜籽，其中一半以上出口美国。

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加拿大出口芥菜籽，自己并不加工生产芥末酱，而是主要从海外进口加工好的芥末酱。

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在加拿大最畅销的芥末酱品牌是 French’s，这是一个美国品牌，在美国生产，这个牌子的芥末酱百分之百是用加拿大种植的芥菜籽制成的。

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为什么加拿大不加工？

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那么，既然加拿大的平原省份到处都是芥菜籽，为什么加拿大自己不加工生产芥末酱呢？

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阿尔伯达省政府的退休科研人员罗斯·麦肯齐 （Ross McKenzie）说，长期以来，我们一向擅长种植芥菜籽，运输芥菜籽，这是我们的长项，但我们并没有去开发加工领域。

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根据市场调查公司 Euromonitor International 的研究，排在 French’s 之后，在加拿大第二畅销的芥末酱品牌是 Maille，这是一个法国品牌，芥末酱在法国生产，其成分的 60% 用的是加拿大芥菜籽。

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业内人士说，这个法国品牌已经有超过270 年的历史，其生产技术、工艺、成分配料等等，任何新入行的公司要想竞争，谈何容易。

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