(Sean Gallup/Getty Images)

龙虾会不会痛？一项瑞士法律在加拿大引起争论

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 10 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

中国人吃龙虾讲究生劏。如果是整只蒸煮，肯定也是下锅前一秒还鲜龙活跳的最好。加拿大人也是一样。在盛产龙虾的加东沿海，活煮龙虾甚至是招徕游客的节目之一。大家都觉得这没什么，反正龙虾、螃蟹这类甲壳纲动物是感觉不到疼痛的。但是在瑞士三月份开始禁止活煮龙虾以后，许多加拿大人也有些忐忑了：龙虾它真的不会痛吗？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

瑞士新法没有禁止生劏、活蒸或用竹签插入龙虾排泄口放尿，可能是因为当地没有这样的烹饪方式。(Justin Sullivan/Getty Images)

不久前CBC的一档加东广播节目曾介绍这项法律并邀请听众发表意见。一位听众说，他父亲打渔六十年，他家有一段时间曾卖熟龙虾，那时他一次要煮四百到五百磅，一大盘一大盘地往开水锅里扔。如果龙虾会痛的话，他应该听到尖叫声才对。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是另一位也是出身渔民家庭的听众却说，他理解干这一行的人不喜欢听这些，但是作为一个捕龙虾超过三十年的人，他知道龙虾是会痛的。也许它们感到疼痛的程度和你我不同，但是它们和所有生命一样有感觉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们也意见不一

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈利法克斯市达尔豪斯大学的心理学和神经科学教授艾达默（Shelley Adamo）说，最近几年的一些研究显示，龙虾的行为方式远比我们过去了解的要复杂，它也有相当强的学习能力。龙虾有痛感的理论就是建立在这些研究的基础上的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

艾达默属于不相信龙虾有痛感的那一派，理由是龙虾的大脑非常小，里面没有负责感知疼痛的区域。但是北爱尔兰皇后大学的埃尔伍德教授（Robert Elwood）认为这种理论站不住脚。他曾经在甲壳纲动物身上做过许多实验。例如给螃蟹准备两个洞穴，其中一个进去后会被电击。螃蟹总是选择没通电的那一个。他还在明虾身上用稀释酸溶液做过类似的实验。他在接受CBC采访时说，所有的反应都显示它们有痛感。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，各种动物的神经系统区别很大，但是可以有一样的功能。你不能因为龙虾的大脑长得不一样就认为它感觉不到痛。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

龙虾不会发出声音。埃尔伍德等人的实验只能证明它们会避开引起疼痛的刺激物，而不能百分之百肯定它们有痛感。但是多伦多律师比斯古尔德（Lesli Bisgould）认为，这个实验结果，以及其他科学家对动物的大脑和神经系统的研究，已经足以促使我们谨慎从事。加拿大和许多国家相比算是幸运的，因为我们在食物上有众多的选择。那么为什么不选择不会引起动物额外痛苦的方式呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国是加拿大龙虾的第二大出口市场。( SAM YEH/AFP/Getty Images)

加拿大社会对动物的态度在变化

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比斯古尔德的专长领域是动物法。她在开业的同时也在多伦多大学法学院任教。她回忆说，她二十五年前刚刚开业的时候，支持她的人寥寥无几。但是今天的社会发生了很大的变化。瑞士禁止活煮龙虾的法律显示，人们对如何看待动物的痛苦也开始有了新的认识。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

艾达默并不支持瑞士的新法律。但是她承认，她在用蟋蟀做实验的时候，会先给它们实施冰冻麻醉。因为她希望让她的学生们学到对生命的尊重，“尽管那只是一个很小的生命。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

按照瑞士自三月以来实施的法律，龙虾在被放进沸水前必须被击晕。另外，新法还规定运输活龙虾不能使用冰水或冰块，运输条件必须类似于它们的生长环境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC, Anna Maria Tremonti, Nicole Williams ）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

La grosseur du chèque dicte l'attachement à un emploi

RCI | English

'Slav' production to continue after Jazz Festival cancellation

RCI | Español

El ahogamiento de un niño puede afectar también a los salvavidas

العربية | RCI

قراءة في أسباب سقوط الموصل وتحدياتِ ما بعد استعادتها

我是新媒体创立人系列
难民与加拿大