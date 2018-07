所有毒品的个人使用都应合法化：多伦多公共卫生局建议

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

多伦多市公共卫生局提交报告,建议市议会敦促加拿大联邦政府把所有毒品的个人使用合法化,同时加强减少毒品危害的措施。

多伦多和其他加拿大城市一样面临阿片类毒品过量使用致死的严重问题。2017年该市有303人因此死亡,比2015年上升了121%。多伦多卫生官员德维拉(Eileen de Villa )在提交报告后的新闻发布会上表示,给毒品使用者定罪只会使问题更加严重。

她在稍后接受CBC采访时说,科学研究和其他地方的经验显示用打击犯罪的方式解决不了毒品问题。政府采取的措施应该着眼于公众健康,应该把毒品使用视为一个社会问题,而不是像现在这样当成刑事犯罪来解决。她认为,让人们用非法手段来获取和使用毒品只会加重毒品的危害。

多伦多市卫生委员会将在下个星期一对这份报告的建议进行投票。

(RCI with CBC News, Here and Now)

