洪堡野马冰球队车祸案被告取保候审

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洪堡野马冰球队车祸案被告西德胡（Jaskirat Singh Sidhu）星期二在萨斯喀彻温省梅尔福特市第一次出庭，随后取保候审。他交了1000加元保释金，另外须遵守几项保释条件，包括上交护照，不得开车，并和加拿大皇家骑警保持联络。

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29岁的西德胡几年前从印度移民到加拿大。今年4月6日，他驾驶的卡车和萨斯喀彻温省“洪堡野马”青少年冰球队乘坐的大巴相撞，造成16人死亡，13人受伤。他在上周五（7月6日）被捕，并被指控16项危险驾驶机动车辆导致死亡的罪名和13项危险驾驶机动车辆导致受伤的罪名。

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到场旁听的一位遇难者亲属说，他对西德胡取保候审并不感到吃惊，因为这是正常的法庭审理程序。

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西德胡出事时是一家卡尔加里运输公司的司机。他只接受了两个星期的培训就上路了。车祸发生时，他单独开车运货也才两个星期。

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按照加拿大刑法，危险驾驶导致他人死亡最高可判14年有期徒刑，导致他人受伤最高可判10年。

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（RCI with CBC News David Shield）

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