加拿大军队这个单位专干玩命活

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大派遣军人参加海外维持和平任务被认为是危险性较高的军事任务，但加拿大军队中负责搜救工作的单位其实是每天都在从事高度危险的工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大三面被太平洋、大西洋和北冰洋所环绕，还有广袤而人烟稀少的北极圈地域，每年会发生上千次有人被困在恶劣自然环境急需救援的情况，从事救援工作的是加拿大空军的救援特遣队。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大空军的救援特遣队一共有110名队员，分布在全国几个具有战略意义的空军基地；这些特遣队员们轮班执勤、一天24小时都有行动组待命出动，每年执行约8百次救援任务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

救援特遣队队员抵达救援地点主要是两个方式，一个是降落伞伞降、一个是直升机索降。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大东部大西洋沿岸新斯科舍省空军基地的资深救援特遣队队员Damien Robison回忆说，2017年三月他在距离纽芬兰省海岸270公里的海域执行抢救遇险渔轮上5名船员的任务；从盘旋的直升机索降下来后他被12米高的滔天巨浪和巨浪卷起的浮冰碎块砸得差点失去知觉。不过，总的来说这还算是成功的救援，因为5名渔民都被救起、他的救援队成员也都安全返回了基地。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有的时候就不那么幸运了。加拿大空军许多救援特遣队的队员都受过伤。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Damien Robison说，替补队员能够补充上来的速度赶不上他所在的救援特遣队队员受伤的速度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Damien Robison所在的救援特遣队每天24小时、每个星期7天待命出动从事救援任务，为此24名队员分成6个行动组，有的轮班、有的做后备。但到今年5月底，已经有4位救援特遣队员因为受伤而无法执行勤务。换句话说是少了一个行动组，这意味着其他人要加班工作。但这会加重疲劳程度，进而会增加在执行救援任务时受伤的危险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Damien Robison说，他们经常是处在这种无奈的境地；而且加拿大空军在全国各个基地的救援特遣队都处于类似的伤残导致短员的情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大空军只有一所训练救援特遣队队员的学校，在不列颠哥伦比亚省的这个学校每年能够培养14到16名空军救援特遣队队员。为了应付加拿大空军救援特遣队队员短缺的问题，该培训学校已经开始扩招学员；但为了保证培训质量，能够扩招的数额很有限。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

要报名参加救援特遣队培训学校，申请人必须已经在加拿大军队中服役过至少4年。报名被接受后是淘汰阶段，报名的学员必须顺利通过为期两个星期的陆地生存培训课程后才能被录取为空军救援特遣队员培训学校的学员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在2017年，80名报名者中只有21名被录取。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在随后为期一年严酷的身体技能和精神耐力的培训中，学员必须通过北极环境生存、山地环境生存、陆地环境生存、潜水、跳伞、医疗急救等课程才能毕业。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

救援特遣队员培训学校的主教官Wayde Simpson说，在加拿大空军各单位中，他们学校是对成员的体能、耐力和心理素质要求最高的单位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with David Burke · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada