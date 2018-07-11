加拿大央行提升基准利率至1.5%

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星期三，7 月 11 日，加拿大央行 – 加拿大银行 （The Bank of Canada）决定将基准利率上调 0.25个百分点，调至 1.5%。

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央行的决定与经济学家们期待的一致，因为加拿大统计局最近公布的一系列数字显示，加拿大经济在扩展，就业市场表现良好，而且通胀正在上升。

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加拿大央行在宣布加息的声明中指出，房地产市场正在稳定，石油等大宗商品开始反弹，企业开始增加开支，银行认为这些都是经济的好兆头。

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但央行同时表示，正密切关注加美的贸易纠纷，不过总体来讲，银行认为影响不会太严重。

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央行通常在需要刺激经济时削减基准利率，需要抑制通胀时提高利率。

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每隔 6个星期，加拿大银行就会根据经济状况宣布一次其基准利率，下一次是9月5日。

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（RCI with CBC）

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