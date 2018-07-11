加拿大将指挥北约在伊拉克的培训行动

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau ）周三 （7月11日）表示，加拿大将在伊拉克负责指挥北约的一个培训任务。

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“培训教练” 行动

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在美国的敦促下，北约组织将在伊拉克开展 “培训教练” 的行动，目的是帮助伊拉克军队提高技能，稳定伊拉克，阻止伊斯兰国 （ISIS）等恐怖团体的再度出现。

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这个培训行动持续最少两年，来自北约成员国的数百名培训官将从这个月开始抵达伊拉克，加拿大将负责对培训官提供保护，培训总部的工作人员将主要由加拿大军人组成。

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(Ryan Remiorz/Canadian Press)

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加拿大广播公司还报道说，最多有 250 名加拿大军人会在今年秋季前被部署到巴格达及周边地区，加拿大还将为此投入最多4架格里芬 Griffon 直升机。

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在外交政策智囊团 – 德国马歇尔基金组织 （German Marshall Fund）的一个讨论论坛上，加拿大总理特鲁多称这个培训是 “伊拉克挑战的下一步”。

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他说，击败伊斯兰国是第一步，现在我们必须重建民主，加强民主。

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加拿大总理 Justin Trudeau (Sean Kilpatrick/Canadian Press)

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“Operation Impact ”

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目前，加拿大在伊拉克派驻有大约 850 名军人，其中包括 200 名特种兵，他们一直在参加一个名为 “影响（伊拉克）行动”（Operation Impact）。

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其中的部分人在伊拉克的北部进行训练，帮助库尔德地方政府军和伊拉克军队加强常规作战技能，协助他们夺回了伊拉克第二大城市摩苏尔。

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在伊斯兰国被击败后，国际社会呼吁北约组织对伊拉克当地部队进行反恐反叛乱技能的再培训。

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加拿大政府承诺要把加拿大在伊拉克的军人留到 2019 年，但自从伊斯兰国战败后，外界对加拿大军人在伊拉克的作用产生了疑问。

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新担负的任务则解决了这个问题。

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除了 “影响行动”外，加拿大在伊拉克还有一个作战工程师小队，他们在参加北约的另一项任务，给伊拉克部队培训如何清除没爆炸的炸弹等等。

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这支工程师小队将继续留在伊拉克。

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特朗普因素

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加拿大在伊拉克承担更多的任务，也让加拿大总理特鲁多有了更多反驳美国总统特朗普的 “弹药”，特朗普一直坚持北约的其他盟国应该付得更多，做得更多。

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加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰（Chrystia Freeland）不愿透露加拿大更多投入北约行动是否与来自美国特朗普政府的压力有关。

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弗里兰 说，我们首要考虑 – 也是唯一考虑的因素 – 是是否符合加拿大的国家利益，是否能为加拿大人服务，还有我们作为加拿大人，在世界上的角色和应起的作用。

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她说，帮助伊拉克巩固刚刚起步的民主体制 “对加拿大来说是好事情” 。

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加拿大广播公司报道说，北约成员国的国防部长们，曾经就哪个国家可以保护培训人员并为他们提供交通进行了辩论。

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加拿大已经在伊拉克有直升机，这些直升机将留下来执行新的任务。

（RCI with Murray Brewster/CBC）

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