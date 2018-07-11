小心，那寄托爱情的相思豆，原来是致命的

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出国旅游，带回几件纪念品是常事。加拿大人到了冬天喜欢去南边暖和的国家。回来的时候不少人的行李里都有一两件当地的手工艺品。它们本身并不属于违禁物品，但是如果制作材料中有相思豆，哪怕只是用来做点缀或动物眼睛的小小一两颗，整件工艺品就会被加拿大海关没收并销毁。

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相思豆又圆又亮，色泽鲜红或橙红，用来装饰木雕再合适不过，串成项链也很漂亮。但是一颗相思豆中所含的相思子毒蛋白就足以杀死一个成年人。误食相思豆会引起呕吐，腹泻，痉挛和幻觉，损害肝、脾和肾脏。

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加拿大禁止携带相思豆入境。但是加拿大海关经常在加拿大游客的行李里找到有相思豆的木雕或首饰。边检官员麦金托什（Christopher Mcintosh）在接受CBC采访时说，木雕上的相思豆是用胶粘上去的，很容易脱落，项链和手串也会断掉。家里有这些东西，对自己和周围的人都不安全。

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（RCI with CBC News, David Burke）

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