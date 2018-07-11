原以为救不出来：参加营救泰国被困少年的加拿大潜水员讲述经历

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12名泰国足球少年和他们的教练在溶洞深处被困十七天后全部获救。当地时间星期二（7月10日）晚上，最后几名潜水员离开了溶洞。这次全球关注的救援行动圆满落幕，加拿大潜水员艾瑞克.布朗（Eric Brown）和许多人一样惊喜交集。他在接受CBC采访时说，他第一次见识了那个溶洞的险恶环境后，心里曾暗暗觉得这事没什么希望。

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布朗来自BC省兰利市，在埃及开了一家潜水学校。孩子们失踪时，他正在泰国南部旅行，得知搜救行动需要潜水员后立刻赶到当地。那是在孩子们被找到的前一天。

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布朗加入了支援团队。他回忆说，他进洞前已经听别的潜水员讲过里面的情况，但是亲身下到里面还是让他很吃惊。第一天他只走了溶洞的第一段，但那已经需要在水下潜游25分钟，而且几乎是在泥浆里。“真的是零能见度。你什么都看不见，连伸到自己脸前的手都看不见。”有的地方非常狭窄，潜水员必须摘下气瓶，极力缩着身子才能通过。有的地方极陡峭。这是他潜水以来遇到的最困难的环境。

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潜水员的每次任务长达十小时，其中一个小时是用来爬山抵达洞口的。布朗完成了七次任务，在水下时间超过六十个小时。

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孩子们被困的“睡美人”溶洞是泰国第四大溶洞，全长超过十公里，位于泰国北部清莱府的一个国家公园内。洞内地形复杂，过去也曾有游客在洞内迷路。6月23日是个星期六，他们上午训练，午饭后进溶洞游玩。但是灌入溶洞的雨水迫使他们一步步退向溶洞深处，最后总算找到一个地势比较高的土墩落脚。7月2日，两名英国潜水员找到了他们。此时他们与外界失去联系已经超过一星期。

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7月6日，38岁泰国潜水员沙曼（Saman Kunan）为被困者运送氧气后在返回途中丧生。沙曼曾是泰国海军潜水员和海豹突击队成员，喜欢骑车和跑步，体能极佳。但是返回洞口需要潜水将近五个小时，他终因氧气用尽遇难。这使救援行动蒙上了一层阴影，也凸显潜水员们面对的危险。但是布朗说，没有人想到放弃。

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他盛赞这次行动的团队合作，并说自己只是在这个巨大团队中充当了小小一份子。

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除了布朗以外，还有来自英国、澳大利亚、美国、丹麦、比利时和芬兰等国的潜水员参加了这次救援行动。他们中有些人是医生、洞穴搜救专家或工程师。最早发现被困者的英国潜水员沃伦森（John Volanthen）的本职是高科技顾问。

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目前正是雨季。为了降低溶洞内水位，救援团队从溶洞中抽出了一百多万立方米的积水。在最后一个孩子被潜水员护送出洞后，抽水机发生故障，洞内水位迅速升回到原来的水平。

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泰国官员星期三（7月11日）表示，获救的孩子们健康无大碍，只是瘦了4到5磅。

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至于布朗，他表示现在他最需要的是休息，并和家人团聚。

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（RCI with CBC News，BBC，New York Times）

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