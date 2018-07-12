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医生也纹身？大多数患者并不在乎

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 12 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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纹身、穿孔，正在渐渐进入主流，越来越被社会所接受，被视为一种人体艺术，但是，如果是一位医生有纹身，人们会怎么看呢？

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如果你的医生有纹身？你是否还会信任他们，让他们给你继续看病呢？

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新报告

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美国的 6 名研究人员上周在 “急诊医学杂志”（Emergency Medicine Journal）上发表的一项研究发现，对于有纹身的医生，现在大多数患者不会在乎。

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美国宾夕法尼亚州圣卢克大学健康系 （St. Luke’s University Health Network）的斯坦科维奇（Holly Stankewicz）是撰写研究报告的 6 位作者之一。

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她表示，长期以来，医生能做什么，不能做什么，一直有着很多的规定和政策，过去有医生因为有明显的纹身或穿孔，而陷入麻烦的。

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然而，根据最新的研究，现在这个时代，医生有纹身或者没有纹身，不会给患者们对他们专业能力的评判带来变化。

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(Shutterstock)

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9个月研究

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在这项研究中，斯坦科维奇和她的同事在为期 9 个月的时间里，对 924 名成人患者进行了调查。

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研究人员选择了一些医生，有的人身体上带有明显的纹身或穿孔，有的则没有。

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然后研究人员要求患者回答一系列问题，其中包括对 “医生的能力、专业性、关怀程度、可靠性” 等方面的看法。

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令研究人员惊讶的是，患者们并没有对明显纹身、穿孔的医生持负面看法。

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相反，医生是否和蔼可亲，面带微笑，以及医生的外观是否整洁，似乎对患者更为重要。

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老年患者也不在乎

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要说年轻人普遍接受纹身没什么稀奇的，但斯坦科维奇说，让她最为惊讶的是，不同年龄组的人对有纹身医生的看法没有差异。

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她说，我们进行研究的过程中，有一位医生有明显的纹身，一位老年患者居然说，‘啊，我真喜欢你的纹身’。

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她表示，我非常震惊，这些老年患者居然非常容易接受有纹身的医生。

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‘更真实

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研究人员还发现，对于有纹身的医生以及治疗师，患者反而可能感到更舒服，会觉得这样的医护人员跟普通人没什么两样，对他们有更多共鸣。

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多纳修（Chris Donaghue）是美国洛杉矶的一位持牌性治疗师，毕业于临床心理学系，他的身体上有大约 20个纹身，两条胳膊上全是纹身。

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Chris Donaghue (Chris Donaghue/Facebook)

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他说，我的患者们往往更信任我，信任我的建议，他们认为我能够按照自己想要的方式生活，活得更真实。

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对于新发布的上述研究，多纳修非常高兴，他说，总算是出来了一项这样的研究，显示出一个人的专业能力、工作能力、智力水平，跟他的身体上有没有纹身是没有关系的。

他说，我在 Instagram 账号上给自己设的标签是   ‘纹身’ 医生  ‘doctors with tattoos’ ，但往往会反弹出一些信息，说有纹身的医生不是医生，这让我很沮丧。

他接着说，但是，我将会继续使用  “纹身医生” 的标签。

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