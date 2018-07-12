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北约峰会特朗普舌战群雄

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 12 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大总理特鲁多在一个月前加拿大主办的七国首脑会议结束时受到美国总统特朗普毫不客气的贬低和攻击，这次在布鲁塞尔的北约峰会上特朗普没有再羞辱特鲁多、还在与特鲁多会面时非正式的讨论了目前加美之间的贸易战问题。

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Ludovic Marin, Pool via AP

特朗普换攻击目标

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因为特朗普这次换了个攻击目标，重点抨击德国不为北约出力。

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特朗普说，美国辛辛苦苦出钱出力保护德国不受俄国的威胁，但德国却向俄国投入大笔资金、购买俄国的天然气和石油，德国前总理甚至出任经营从俄国进口天然气的管道公司的老总；德国70%的天然气供应已经被俄罗斯控制，这是个大问题。

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特朗普抱怨身为世界富裕国家的德国只拿出相当于1%多一点的国内生产总值GDP的资金用于国防开支，而美国用在国防开支方面的钱超过美国GDP的4%，这很不像话、对美国纳税人非常不公平。美国出钱出力保护德国、法国、保护众多的北约盟国，但太多的北约盟国坐在那里吃现成饭、搭顺风车。他的前任几位美国总统虽然也批评过北约盟国这种不负责任的做法，但都没有采取具体行动去解决问题，可能是怕惹麻烦。

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加码4%GDP

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特朗普进一步给以德国为首的北约盟国施加压力说，德国大言不惭的说其目标是在2030年把年度国防预算增加一点点，这实在是没有道理，德国有能力明天就大笔增加国防开支，为什么要等到2030年、还只增加那么点钱。

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特朗普还发推说，美国拿出几百亿美元补贴欧盟国家的国防，北约盟国拿出2%的GDP作为国防开支的目标是在是太低了，而且还要等到2025年，这2%GDP的国防开支应该今年就到位；从长远来说北约盟国应该拿出4%的GDP作为国防开支才行。

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不过特朗普说美国的国防开支超过美国4%的GDP似乎用的美国政府自己的统计数字。根据北约统计方式计算的各成员国国防开支占本国GDP的比例数字虽然把美国排在首位，但美国国防开支占GDP的比例是3.5%而不是4%，英国是2.1%，法国1.81%，德国是1.24%，加拿大是1.23%，而G7的另一个国家意大利只有1.15%。

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特朗普在这次北约峰会上保持强势攻击姿态，高调抨击北约盟国的不作为，质疑北约组织是否还有存在的必要，暗示面对不出钱的北约盟友、关键时刻美国可能没有必要动用军事手段提供保护。特朗普似乎根本就没有把北大西洋公约组织这个几十年来美国外交政策的基石当回事。

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特普会

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与参加这次北约峰会相比，特朗普似乎更看重几天后与俄罗斯总统普京的会晤。

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被特朗普抨击为甘愿受俄国控制的德国对特朗普这种亲敌国（俄国）、远盟友的行为一定不服气；肯定在抱怨特朗普这是只许州官放火、不许百姓点灯。

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在会晤俄罗斯总统普京之前，美国总统特朗普将先访问英国。为了避开伦敦的抗议民众，特朗普精简了在英国的行程，只会晤英国女王，与英国首相举行会谈，还有就是会晤英国商界精英。

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RCI with The Associated Press、CBC News

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