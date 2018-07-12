加拿大加大力度保护鲸鱼

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加拿大联邦政府海洋渔业部的新法规规定，在加拿大近海水域行驶的船只必须与鲸鱼保持一百米的距离，对于某些鲸鱼比如逆戟鲸要保持2百米的距离，否则将会受到罚款10万到50万加元的制裁；被发现多次违法的船只驾驶者会被克以更多的罚款、甚至被关进监狱。

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加拿大有关当局以往只是建议在加拿大海域的船只注意与鲸鱼保持距离，但现在把这建议变成了必须执行的法规。

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加拿大政府已经给有关执法部门增加了经费，以加强水面巡逻和空中监控、及时对违反上述保护鲸鱼规定的船只的驾驶者进行处罚。

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业内人士认为，这一要求船只与鲸鱼保持距离的法规对专业轮船的影响不大，但对那些驾驶游艇的非专业驾船者来说影响较大，因为这些人不懂鲸鱼的习性、对海洋安全驾驶的知识也了解有限。

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近年来多头露脊鲸被发现在加拿大近海死亡的消息引起了人们的关注。

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专家们认为这些露脊鲸的死亡原因与被渔网缠绕和与船只相撞有关。

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