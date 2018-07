弹药不足：中国要用其他手段继续贸易战

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在美国总统特朗普宣称要对另外2千亿中国进入美国市场的商品征收惩罚性关税后,中国政府表示将对美国无理的贸易战升级行动进行全面性反制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

观察家们认为,在美国进入中国市场的产品不到2千亿美元的情况下,中国已经没有弹药继续与美国打关税战,所以中国政府所说的全面性反制措施意味着要采用非关税制裁措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最可能的非关税制裁措施是对在中国经营的美国公司进行刁难、骚扰,让他们日子难过;但这样做也可能会导致美国公司加速撤离中国。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国还可以采取让人民币大幅度对美元贬值的措施,也可以采用大量抛售手中的美国债券的办法。但前者会导致输入性通货膨胀的问题,而后者会推升国际金融市场利率、进而恶化中国的金融环境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相比之下,比较容易的办法是支持朝鲜与美国对抗,把贸易战与国际政治博弈混在一起。但美国也可以用军售台湾、支持台独势力的办法反制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总之,中美两国已经开启了对抗模式;能否化解和如何化解是对中美两国领导人政治智慧的考验。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美中贸易战让加拿大也受到负面影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载,需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada