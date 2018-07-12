安省第一电力公司大换血，福特 “解雇” 天价 CEO

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加拿大安大略省新上任的福特政府与第一电力公司（Hydro One）达成协议，Hydro One的 CEO 被退休，董事会的所有成员都将换人。

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在安省竞选期间，第一电力公司（Hydro One）是个热门话题，福特多次抨击 Hydro One 高管的高薪水，并发誓要解雇 Hydro One 的 CEO Mayo Schmidt 。

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根据 Hydro One 公司今年3月的年度股东报告，Mayo Schmidt 去年的工资加奖金高达 620 万加元。

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(Darren Calabrese/Canadian Press)

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从 2015 年 11 月开始，安省时任自由党政府对第一电力公司 Hydro One 进行部分私有化，截止到 2017 年 12月，安省政府已经把在 Hydro One 中 53% 的股份卖给了私营领域。

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在第一电力公司（Hydro One）部分私有化后，安省电费大涨，引起省民强烈不满。

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在新闻发布会上，安省省长福特表示，我们说到做到，Hydro One 的 CEO 离开是安省 “美好的一天”，为安省把电费降低 12% 的计划铺平了道路。

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(Christopher Katsarov/Canadian Press)

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