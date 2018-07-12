特鲁多：加拿大没有就军费问题在北约峰会上做出新的承诺

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加拿大总理特鲁多在北约峰会结束后召开的新闻发布会上说，加拿大没有对增加军费做出新的承诺。这和美国总统特朗普所说的不同。特朗普在离开布鲁塞尔前表示，他说服了北约盟国“出更多钱，更快出钱”，北约因此比这次峰会召开之前更好、更强大。

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特鲁多说，加拿大在这次北约峰会上所做的承诺是“重申朝着让军费占到GDP2%的方向努力、扭转削减军费趋势的一贯承诺”。他以自由党政府去年6月公布的国防政策规划为例，强调加拿大在军费开支上采取了正确的做法。根据这项规划，加拿大将在今后十年中逐步增加军费，在2026-27财政年度达到327亿加元。

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他还指出，加拿大将会一如既往地参加北约军事行动，不仅以军费，而且以行动和能力来履行义务，这也正是北约所寻求的。

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加拿大将负责指挥一个北约在伊拉克的培训项目，同时延长在拉脱维亚的军事行动并增派军人。北约行动之外，加拿大也将在今年8月派军人去马里参加联合国维和行动。

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特朗普在北约峰会期间表示，其他北约盟国今年就可以把军费提高到GDP的2%，今后还应该提高到4%。对此加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）在记者问到此事时淡淡回应说，加拿大如何计划财政支出不是由美国决定的。

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各自表述

美联社（AP）报道说，另一瓢冷水来自法国总统马克龙（Emmanuel Macron）。他对特朗普的“更多更快”之说做出回应说，他们昨天（星期三）已经发表了一个非常明确的联合声明，“重申了2024年之前达到军费占GDP2%的目标，就这么简单。”

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不过在G7峰会的不愉快经历之后，各国领导人似乎打太极的水平都提高了。特鲁多和德国总理默克尔在见记者时都表示，美国总统希望看到各国增加军费，“我们很高兴，这是我们正在努力做的。”

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北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）则说，特朗普的呼吁使北约盟国提高军费比例“增添了新的紧迫性”。大部分北约国家计划在2024年以前达到军费占GDP2%的目标。

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目前只有美国、希腊、爱沙尼亚和英国达到了这个标准。加拿大的目标是在2024年以前把军费提高到占GDP1.4%。目前的比例是1.23%，即每年大约190亿加元，在29个北约成员国中名列第18。

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加美两国领导人的关系转为冷淡

以加美关系的密切程度，两国领导人在北约峰会这种场合不顺便单独会晤有点说不过去。特鲁多和特朗普也确实见了一面。但是多年报道此类峰会的Radio-Canada议会事务记者马罗（Yves Malo）说，按照惯例，两个国家的领导人在这类会晤之前要先携手在媒体面前亮个相，表示一下自己多么期待见到对方，以及这次会晤将多有建设性等等。上一次特鲁多和特朗普在G7峰会上单独会晤前也遵循了这个惯例。

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但是这一次，这个环节被省去了。记者们只是被告知，两人确实见了面，谈了NAFTA谈判，谈了墨西哥大选。但是他们谈了多长时间，谈得顺利与否，气氛如何，双方官员不约而同地一个字都不透露。马罗分析说，这显示特朗普上一次在G7峰会后对特鲁多的攻击在两人的关系上“留下了一些痕迹”。

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身为加拿大总理，特鲁多别无选择，只能继续和特朗普周旋。但是马罗说，从他的身体语言能看出，他和特朗普的关系相当冷淡。这意味着，加拿大和美国恐怕不能指望通过两国领导人的交往来促进双边关系了。

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（RCI with CBC News, AP, Raf Casert, Jamey Keaten, Radio-Canada）

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