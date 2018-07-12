这是这次北约峰会上少有的加美领导人同框的照片之一。 (AP Photo/Evan Vucci)

特鲁多：加拿大没有就军费问题在北约峰会上做出新的承诺

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 12 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大总理特鲁多在北约峰会结束后召开的新闻发布会上说，加拿大没有对增加军费做出新的承诺。这和美国总统特朗普所说的不同。特朗普在离开布鲁塞尔前表示，他说服了北约盟国“出更多钱，更快出钱”，北约因此比这次峰会召开之前更好、更强大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多说，加拿大在这次北约峰会上所做的承诺是“重申朝着让军费占到GDP2%的方向努力、扭转削减军费趋势的一贯承诺”。他以自由党政府去年6月公布的国防政策规划为例，强调加拿大在军费开支上采取了正确的做法。根据这项规划，加拿大将在今后十年中逐步增加军费，在2026-27财政年度达到327亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

北约峰会结束后，特鲁多在加拿大外长弗里兰德和国防部长萨吉安的陪同下召开新闻发布会。(CP/Sean Kilpatrick)

他还指出，加拿大将会一如既往地参加北约军事行动，不仅以军费，而且以行动和能力来履行义务，这也正是北约所寻求的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大将负责指挥一个北约在伊拉克的培训项目，同时延长在拉脱维亚的军事行动并增派军人。北约行动之外，加拿大也将在今年8月派军人去马里参加联合国维和行动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普在北约峰会期间表示，其他北约盟国今年就可以把军费提高到GDP的2%，今后还应该提高到4%。对此加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）在记者问到此事时淡淡回应说，加拿大如何计划财政支出不是由美国决定的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
各自表述

美联社（AP）报道说，另一瓢冷水来自法国总统马克龙（Emmanuel Macron）。他对特朗普的“更多更快”之说做出回应说，他们昨天（星期三）已经发表了一个非常明确的联合声明，“重申了2024年之前达到军费占GDP2%的目标，就这么简单。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

法国总统马克龙。目前法国军费占GDP1.81%。( LUDOVIC MARIN/AFP/Getty Images)

不过在G7峰会的不愉快经历之后，各国领导人似乎打太极的水平都提高了。特鲁多和德国总理默克尔在见记者时都表示，美国总统希望看到各国增加军费，“我们很高兴，这是我们正在努力做的。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）则说，特朗普的呼吁使北约盟国提高军费比例“增添了新的紧迫性”。大部分北约国家计划在2024年以前达到军费占GDP2%的目标。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前只有美国、希腊、爱沙尼亚和英国达到了这个标准。加拿大的目标是在2024年以前把军费提高到占GDP1.4%。目前的比例是1.23%，即每年大约190亿加元，在29个北约成员国中名列第18。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加美两国领导人的关系转为冷淡

以加美关系的密切程度，两国领导人在北约峰会这种场合不顺便单独会晤有点说不过去。特鲁多和特朗普也确实见了一面。但是多年报道此类峰会的Radio-Canada议会事务记者马罗（Yves Malo）说，按照惯例，两个国家的领导人在这类会晤之前要先携手在媒体面前亮个相，表示一下自己多么期待见到对方，以及这次会晤将多有建设性等等。上一次特鲁多和特朗普在G7峰会上单独会晤前也遵循了这个惯例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是这一次，这个环节被省去了。记者们只是被告知，两人确实见了面，谈了NAFTA谈判，谈了墨西哥大选。但是他们谈了多长时间，谈得顺利与否，气氛如何，双方官员不约而同地一个字都不透露。马罗分析说，这显示特朗普上一次在G7峰会后对特鲁多的攻击在两人的关系上“留下了一些痕迹”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

身为加拿大总理，特鲁多别无选择，只能继续和特朗普周旋。但是马罗说，从他的身体语言能看出，他和特朗普的关系相当冷淡。这意味着，加拿大和美国恐怕不能指望通过两国领导人的交往来促进双边关系了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, AP, Raf Casert, Jamey Keaten, Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
十年增长百分之七十：加拿大政府计划大幅度增加国防开支

睡在大象身边的加拿大：加美领导人关系与加美关系

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 国际政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

La médecine personnalisée basée sur nos génomes a beaucoup de succès dans le monde

RCI | English

Canadians less concerned about homegrown terrorism and radicalization: poll

RCI | Español

Gobierno conservador en Ontario abandona nuevo programa de educación sexual

العربية | RCI

أزمة الجفاف في دول الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء: التحديات والآمال

我是新媒体创立人系列
难民与加拿大