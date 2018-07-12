如何处理这堆有毒的破铜烂铁？一条在BC省海域停泊八年的难民船

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2010年8月，将近五百名泰米尔难民申请人乘坐“太阳海”号货轮横跨太平洋，出现在加西海岸。现在，当时举国瞩目的事件已经淡出加拿大人的记忆，但是这艘老旧的货轮却仍然停泊在BC省的一个港口外。它到达加拿大时就已经下水三十年了。如今又经过八年的风吹雨打，船上的霉菌、多氯联苯和石棉等有害物质使它渐渐变成一条“毒船”。

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加通社（CP）报道说，负责“收容”这条船的加拿大边境服务署八年来已经为它的停靠和维修花掉了97万加元。根据一份记者通过信息公开法获得的今年3月的文件，加拿大政府正在寻找一个对环境无害并且价格合理的处理办法。

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预计有关政府部门将在下个月进行招标。处理这条船的工作并不简单。承包商在拆卸前必须遵照相关环保规定清除含铅涂料等有毒物质。另外，由于船太过破损，中标公司不得把船拖离BC省南部海域，也不能转包拆卸工程。

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虽然如此麻烦，但一位旧船回收公司的项目经理在接受CP采访时还是认为，按照严格的规定在加拿大处理这条船总好过在印度、孟加拉国或其他地方处理它。

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（RCI with CP, Jim Bronskill）

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