观鲸必须在一百米外：加拿大实行保护海洋生物新法规

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观赏鲸鱼是加拿大沿海地区很受游客欢迎的游览节目之一。但是自本星期三（7月11日）起，加拿大联邦渔业部要求观鲸船必须距离鲸鱼等海洋哺乳动物至少一百米远。如果观赏目标是逆戟鲸，这个距离需要达到两百米。

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过去这只是对旅游业的一项建议。但是按照新的渔业法，违反规定的观鲸船将被处以10万到50万加元的罚款，反复违规者的罚款数额更高，甚至可能被判入狱。

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加拿大渔业与海洋部将增加海上巡逻和空中监视。该部官员说，他们制定新规时征求过生态旅游从业者的意见，获得了广泛的支持。

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加拿大渔业与海洋部自2012年起提出船离鲸鱼一百米远的建议，去年又要求船只在靠近鲸鱼时减速。

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一个纽芬兰省鲸鱼保护协会的负责人说，最有可能违反规定的不是旅游公司的观鲸船，而是那些自己有船出海游玩的人。他提醒说，过分靠近鲸鱼不仅对它们造成危险，对人也是危险的。

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（RCI with CBC News ）

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