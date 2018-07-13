周末网络广播（2018年7月13-15日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。与我一起在播音室的有本台的赵黎、吴薇和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”。欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道；在每周五北美东部时间上午10点半，我们会有脸书直播Facebook Live。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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加拿大将指挥北约在伊拉克的培训行动

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在美国的敦促下，北约组织将在伊拉克开展 “培训教练” 的行动，目的是帮助伊拉克军队提高技能，稳定伊拉克，阻止伊斯兰国 （ISIS）等恐怖团体的再度出现。这个培训行动持续最少两年，来自北约成员国的数百名培训官将从这个月开始抵达伊拉克，加拿大将负责对培训官提供保护，培训总部的工作人员将主要由加拿大军人组成。赵黎报道

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龙虾会不会痛？一项瑞士法律在加拿大引起争论

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中国人吃龙虾讲究生劏。如果是整只蒸煮，肯定也是下锅前一秒还鲜龙活跳的最好。加拿大人也是一样。在盛产龙虾的加东沿海，活煮龙虾甚至是招徕游客的节目之一。大家都觉得这没什么，反正龙虾、螃蟹这类甲壳纲动物是感觉不到疼痛的。但是在瑞士三月份开始禁止活煮龙虾以后，许多加拿大人也有些忐忑了：龙虾它真的不会痛吗？吴薇报道

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商业新闻是个全球生意。新锐商业媒体Quartz卖给了日本数字商业新闻公司Uzabase

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大西洋传媒集团（The Atlantic Media） 的新锐商业媒体Quartz一直是大西洋传媒集团的先锋产品。大西洋传媒集团（The Atlantic Media） 在其老板 David Bradley 的领导下，已经是美国最愿意接受数字化进程的新闻企业。据Quartz母公司大西洋传媒( Atlantic Media )报道，Uzabase，一家名不见经传的日本商业新闻公司，将根据Quartz在2018年剩余时间的财务表现，支付7，500万至1.1亿美元。

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医生也纹身？大多数患者并不在乎

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纹身、穿孔，正在渐渐进入主流，越来越被社会所接受，被视为一种人体艺术，但是，如果是一位医生有纹身，人们会怎么看呢？如果你的医生有纹身？你是否还会信任他们，让他们给你继续看病呢？赵黎报道

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如何看世界杯足球比赛中的假摔？

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2018年世界杯正在进行中，现已决出四强。和往常一样，足球场上时不时就有人假摔。看惯冰球比赛的加拿大观众，看到倒地不起、抱着腿翻滚呻吟的球员，难免对他们的娇气或表演嗤之以鼻。甚至有人气不过，给世界杯裁判们写了一封公开信：“亲爱的世界杯裁判，请不要被假摔迷惑。” 写信的是BC省维多利亚大学的神经科学教授保罗.泽尔（Paul Zehr）。他研究神经系统如何协调人的四肢活动已经有二十多年了，球员假摔的那些套路骗不过他的眼睛。吴薇报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，我是方华。谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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一周图片报道

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