RCI

周末网络广播（2018年7月13-15日）

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 13 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。与我一起在播音室的有本台的赵黎、吴薇和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”。欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道；在每周五北美东部时间上午10点半，我们会有脸书直播Facebook Live。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI – 加广中文台网络广播

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Posted by 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道 on Friday, July 13, 2018

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Radio-Canada/Louis Blouin

加拿大将指挥北约在伊拉克的培训行动

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在美国的敦促下，北约组织将在伊拉克开展   “培训教练” 的行动，目的是帮助伊拉克军队提高技能，稳定伊拉克，阻止伊斯兰国 （ISIS）等恐怖团体的再度出现。这个培训行动持续最少两年，来自北约成员国的数百名培训官将从这个月开始抵达伊拉克，加拿大将负责对培训官提供保护，培训总部的工作人员将主要由加拿大军人组成。赵黎报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Sean Gallup/Getty Images

龙虾会不会痛？一项瑞士法律在加拿大引起争论

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国人吃龙虾讲究生劏。如果是整只蒸煮，肯定也是下锅前一秒还鲜龙活跳的最好。加拿大人也是一样。在盛产龙虾的加东沿海，活煮龙虾甚至是招徕游客的节目之一。大家都觉得这没什么，反正龙虾、螃蟹这类甲壳纲动物是感觉不到疼痛的。但是在瑞士三月份开始禁止活煮龙虾以后，许多加拿大人也有些忐忑了：龙虾它真的不会痛吗？吴薇报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Quartz)

商业新闻是个全球生意。新锐商业媒体Quartz卖给了日本数字商业新闻公司Uzabase

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大西洋传媒集团（The Atlantic Media） 的新锐商业媒体Quartz一直是大西洋传媒集团的先锋产品。大西洋传媒集团（The Atlantic Media） 在其老板 David Bradley 的领导下，已经是美国最愿意接受数字化进程的新闻企业。Quartz母公司大西洋传媒( Atlantic Media )报道，Uzabase，一家名不见经传的日本商业新闻公司，将根据Quartz2018年剩余时间的财务表现，支付7500万至1.1亿美元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

David Donnelly/CBC

医生也纹身？大多数患者并不在乎

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

纹身、穿孔，正在渐渐进入主流，越来越被社会所接受，被视为一种人体艺术，但是，如果是一位医生有纹身，人们会怎么看呢？如果你的医生有纹身？你是否还会信任他们，让他们给你继续看病呢？赵黎报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC News

如何看世界杯足球比赛中的假摔？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2018年世界杯正在进行中，现已决出四强。和往常一样，足球场上时不时就有人假摔。看惯冰球比赛的加拿大观众，看到倒地不起、抱着腿翻滚呻吟的球员，难免对他们的娇气或表演嗤之以鼻。甚至有人气不过，给世界杯裁判们写了一封公开信：“亲爱的世界杯裁判，请不要被假摔迷惑。” 写信的是BC省维多利亚大学的神经科学教授保罗.泽尔（Paul Zehr）。他研究神经系统如何协调人的四肢活动已经有二十多年了，球员假摔的那些套路骗不过他的眼睛。吴薇报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，我是方华。谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一周图片报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类:

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Le flamenco globe-trotter et innocent d'Alexandra Templier

RCI | English

Fewer asylum seekers crossed Canada-U.S. border irregularly in June, say federal officials

RCI | Español

Canadá en las Américas Café 13-15 de julio

مي أبو صعب وفادي الهاروني/راديو كندا الدولي RCI/Leo Geminoالعربية | RCI

بلا حدود للأسبوع المنتهي في 15-07-2018

我是新媒体创立人系列
难民与加拿大