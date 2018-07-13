利率上升：该减少信用卡债务了

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加拿大中央银行这个星期把利息率上调0.25个百分点后，加拿大商业银行纷纷同等幅度上调了贷款利率，这让不少债台高筑的加拿大消费者背负了更大的财务压力。

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专家们指出，那些习惯借贷消费的加拿大人需要赶快采取行动让自己的债务负担合理化。

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首先是要减少负债，因为同等额度的债务现在比7月11日之前要支付更多的利息。

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有市场调查显示，44%的加拿大人债务负担之高、如果每个月的开支增加2百加元则他们就会无力偿还债务而破产。

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第二是把信用卡债务转换成利息低的个人信用贷款。在房贷、个人信用贷款、车贷、和信用卡债务中，信用卡债务的利息率不但是两位数，而且接近20%，可以说是高利贷，是应该尽量避免的债务；哪怕借个人贷款也应该先还清信用卡债务。

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加拿大消费者信用评估公司TransUnion的调查显示，排除房贷之后加拿大消费者人均债务负担是29,312加元；其中包括4,154加元的信用卡债务。考虑到差不多一半的加拿大消费者每个月都付清信用卡欠款，所以那些没有还清信用卡欠款、每个月只付最低还款额的消费者背负的信用卡债务实际上要高的多。

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专家们指出，还清信用卡欠款的关键是要有自制力去减少不必要的消费，要做出每个月的收入/支出预算、量入为出。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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