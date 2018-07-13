胆子忒大：这家人开门给黑熊喂食(视频)

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在加拿大每年都有居民受到黑熊、棕熊袭击受伤甚至死亡的情况下，野生动物保护人员对社交媒体上传播的女孩和其父亲打开阳台门拿饼干喂黑熊的视频感到震惊。

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从视频上可以看到两个小女孩一边喂小黑熊一边笑，在要摸小黑熊鼻子时小黑熊挥了一掌。

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如果说小女孩不懂得危险，一位似乎是她们父亲的男子就在旁边，不但不制止而且自己还拿着一袋饼干把阳台门打开一点递给一头成年黑熊。

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野生动物保护人员Christine Miller指出，如果黑熊养成了从住家居民那里找食物的习惯，这些黑熊对居民构成的威胁就大大增加、可能不得不被处死。

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所以拿食物喂熊的行为绝对不应该发生，这不但对喂熊的人会有危险、而且会对其他居民构成危险、还可能会导致这些习惯在居民区找食物的黑熊不得不被处死。

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RCI with Mike Laanela · CBC News

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