Serge Bélanger /Radio-Canada/Carl Boivin

51岁参军：实现梦想永远不晚

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 13 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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要实行自己的梦，没有年龄的限制，魁北克人 Serge Bélanger 就用自己的行动证​​明了这一点，他在 51 岁的时候参了军，成为加拿大的一名士兵。

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Serge Bélanger 原来是个平面设计师，2004 年的时候，他丢了工作，于是重返学校，重新进行培训，但他一直没有找到自己最喜欢干的事情。

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当兵，是他年轻时的梦想，在换了几份不同的工作后，2011 年，他最终决定要去当兵。

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Radio-Canada/Carl Boivin

在接受加拿大广播公司的采访时，他说，我小时候就幻想着穿军服，我喜欢军人职业所附带的风险性，我也喜欢当兵的生活。

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他接着说，小的时候想当兵，也许只是个孩子的梦想，但我现在觉得，我应该按自己的直觉走。

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Radio-Canada/Camille Simard

3% 新兵年龄超过40

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加拿大广播公司报道说，Serge Bélanger  属于加拿大军队  3% “大龄兵”中的一个。

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加拿大每年招的新兵中，3% 年龄在40岁以上。然而，事实证明，经验和年龄正是这些 “大龄兵” 的资产。

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Serge Bélanger  说，当兵后我发现，虽然我的体格比不上年轻的军人，但我所具备的是心理承受力，年轻人身体壮，但他们有时承受不了太多的压力。

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加拿大军队魁北克省招兵中心的 Jean-François Lagacé  解释说，我们新兵的平均年龄是 24岁，但是，每年，我们都会有一些年龄超过 40 岁的人来报名，希望生活中有新的挑战。

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Jean-François Lagacé Photo : Radio-Canada/Carl Boivin

Jean-François Lagacé 上尉说，军队希望发出这样的信息：参军永远不会太晚。今年，加拿大军队要招兵超过 10,000人。

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没有年龄歧视

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Jean-FrançoisLagacé 上尉接着表示，军队对年龄没有歧视。如果一个人身体健康，认为自己经过训练后能够胜任军人的工作，那么，没什么因素能阻止他们。

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对于 Serge Bélanger 来说，他的军人生涯已经接近尾声，加拿大的军人在60岁退役。

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Serge Bélanger  笑着表示，我这辈子，大概发生的最好事情就是丢了平面设计师的工作，从而推动我去参军，实现了自己的梦。

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Radio-Canada/Camille Simard

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