婴儿爽身粉中石棉导致卵巢癌：强生公司被判处赔偿原告46.9亿美元

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星期四（7月12日）在密苏里州圣路易市的巡回法院，一个陪审团裁定美国医疗保健用品巨头强生公司向22名原告和她们的家人支付总共46.9亿美元的赔偿。原告称强生爽身粉中含有的石棉导致她们患上卵巢癌。其中6名原告已因癌症去世。

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强生公司立刻宣布不服判决，将提出上诉。该公司发言人说，过去的此类判决均在上诉后被驳回，而这一次的法庭审理中错误更多。

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据美联社（AP）报道，此案的赔偿金有41.4亿美元是惩罚性赔偿，5.5亿美元是补偿性赔偿。被告律师拉尼尔（Mark Lanier）说，希望这项判决能够引起强生公司足够重视，促使它向医学界和公众更全面地披露关于石棉、滑石粉和卵巢癌之间联系的信息。他还认为强生应该在造成更多痛苦、伤害和死亡以前召回含滑石粉的产品。

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滑石粉是强生爽身粉和“Shower to Shower”系列产品的主要原料。出庭作证的医学专家说，滑石粉中混入了石棉。原告律师说，许多原告的卵巢组织中发现了石棉纤维和滑石粉微粒。

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在不同案子中起诉强生的卵巢癌患者超过9000人。但是拉尼尔在结案陈述中告诉陪审团，这是第一次有强生公司掩盖证据的资料被呈交法庭。这些资料显示，该公司在过去四十多年中明知产品中含有石棉，却没有警告消费者。

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强生公司一直坚称自己的产品中不含石棉，不会引起卵巢癌。

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此案被告之一、73岁的盖尔.英厄姆（Gail Ingham）在1985年被诊断出卵巢癌三期，后治愈。她在接受当地媒体采访时表示，她用了几十年强生婴儿爽身粉，她加入诉讼是希望让更多的妇女知道发生了什么事，了解这种产品里有些什么成分。

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（RCI with Radio-Canada， AP，Post-Dispatch）

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