玉溪、中华、红双喜……：大温红火的网上非法香烟交易

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一个CBC新闻部的调查报道说，BC省大温地区存在一个非法但红火的香烟倒卖市场。在温哥华天空网、人在温哥华等网站上可以找到许多转卖玉溪、中华和红双喜牌香烟的广告。据大温灭罪热线的不完全统计，仅去年一年就有超过三百万支香烟被倒卖。

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这些香烟来自机场的免税商店。加拿大海关规定每人可带一条免税香烟入境。在从亚洲抵达温哥华国际机场的旅客当中，有些人把免税烟放到网上转卖。弗雷泽大学“全球烟草控制研究项目”的研究员方女士（Jennifer Fang）说，这是一种很赚钱的买卖。

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她在接受CBC记者采访时举例说，一条玉溪牌香烟在中国机场的免税店里的价格相当于30加元。而记者从网上的广告了解到，一条玉溪牌香烟在大温可以卖到90加元。方女士有一次在机场遇到一个司机。那人提出，她可以付50加元车资，也可以给一条烟。她说，可以肯定的是，他收一条烟代替50加元不会亏的。

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她介绍说，中国烟的焦油含量高，味道比较冲，许多烟民喜欢，但是本地买不到。因此网上倒卖烟的销路很好。烟贩很快就可以建立起一个顾客网，连广告都不用登了。

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一旦定罪可被判处200到25000加元罚款，甚至最高两年的刑期

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倒卖免税烟是违法行为。但是，一方面警方调查起来需要投入大量人力，另一方面，这属于“没有受害者的犯罪活动”，公众懒得举报，警察也不重视。过去五年中，仅有49起倒卖香烟案被提交到BC省公诉部门，其中45起提出了正式指控。

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大温灭罪热线负责人艾尼斯（Linda Annis）对香烟倒卖市场如此兴旺感到担忧。她说，免税烟倒卖活跃了地下经济，而且犯罪团伙有可能涉足其中。

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BC省财政部在一份声明中说，该部门有专人负责调查涉及烟草产品的违法活动和逃税行为。转卖和购买免税烟的人可被罚款200到25000加元，甚至可能被判处最高两年的监禁。

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（RCI with CBC News, Joan Marshall）

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