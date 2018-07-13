求同存异，共同抗美：新不伦瑞克省长向其他省发出呼吁

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今年的加拿大省长联席会议下个星期将在加东新不伦瑞克省召开。东道主省长加伦特（Brian Gallant）呼吁各省团结起来，共同抗击美国的贸易战攻势。

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加拿大各省之间总是有大大小小的经济矛盾。过去一年来BC省和阿尔伯塔省更是为跨山输油管打得不可开交。加伦特在接受CBC时政节目《The House》采访时表示，这次开会免不了要谈输油管之争以及其他省际贸易摩擦，但是他还是希望省长们先把分歧放在一边。因为在目前的加美贸易战大环境下，各省的紧密团结格外重要。

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团结说来容易，但是各省都有自己的经济利益要维护，而加美贸易战也可能造成新的省际矛盾。加伦特主张尽快达成一个切实可行的省际自由贸易协定。他认为，鉴于目前的情况，这个主张应该会得到其他省长的支持。

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加拿大省长联席会议将于7月18-20日在新不伦瑞克省圣安德鲁斯市举行。

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加伦特今年36岁，2014年当选，是加拿大最年轻的省长。

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（RCI with CBC, Elise von Scheel）

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