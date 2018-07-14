96岁也可以健身：一对热爱锻练的加拿大母女

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

母女俩的年龄加起来有170岁了。但是那又怎么样呢?

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

温尼伯市的瓦伦丁健身房有一个特殊的会员，96岁的克莱门茨老太太（Winnie Clements）。虽然老人出门要靠轮椅，但这并不妨碍她每个星期来两次，用哑铃和器械做各种肌肉练习。她的教练佩恩（Valentine Payne）也是这家健身房的业主。他说，他当教练已经四十年了，从来没有教过年纪这么大的学生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

克莱门茨和74岁的女儿帕特里夏（Patricia Clements）一起生活。这个星期，这对母女接受了CBC记者Marianne Klowak的采访。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

是帕特里夏先动了健身的念头。不久前，一个亲人的去世让母女俩非常伤心。为了振作起来，帕特里夏决定开始锻练减肥。她先是在她们住的楼里报了几门课，平常总是和女儿一起活动的克莱门茨自然也跟着去了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但也许因为那是给老年人准备的，过去曾经练过田径的帕特里夏觉得强度还不够。她有一天在带母亲去看病时路过瓦伦丁健身房，进去看了看觉得还不错，就改去那里锻练了。不甘落后的母亲决定自己也要试一试。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

帕特里夏一点也不奇怪。母亲就是这样一个人。她年轻的时候在新斯科舍省的一个农场里辛苦劳作，一辈子精力充沛。现在年纪大了，也还是不怕苦不服输的性格。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

教练：老太太挺有劲儿的

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

佩恩现在是母女俩的教练。他说，他一开始很谨慎，因为老太太看上去弱不禁风。“但是没想到，别看她从来没练过健身，她还挺有劲儿的。”佩恩给她制定了一套锻练计划：弹力推拉，腿部，还有核心肌群。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

克莱门茨承认这些练习挺费劲的。但是她说，她必须要锻练，因为身体好了才能让照顾她的帕特里夏不会过分劳累。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

健身一个月，她觉得自己已经比以前有力气了，胃口也好了。和要减肥的女儿不一样，克莱门茨太过消瘦，需要的是增加体重。锻练让她可以把她喜欢的鸡肉想吃多少吃多少。这让她很开心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最高兴的是帕特里夏。她明显地感觉到母亲的变化，食欲，睡眠，情绪，都比过去好。“她喜欢出去散步，而我喜欢带她去。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有其母必有其女

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

帕特里夏虽然以前练过田径，但毕竟是74岁的人了。她刚来健身房的时候，在跑步机上给自己定的时间是15分钟，练了三个星期才达到这个目标。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

可是她在看关于老年运动员的书，感觉自己的斗志也在被渐渐点燃。她说，她正在慢慢做准备，将来有一天要去参加长跑比赛。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

即使长跑比赛还很遥远，体力的增加也让帕特里夏感到愉快。她说，她现在每天有更多的精力照顾母亲。而且两个人一起锻练，让她觉得母女之间的关系更密切了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

佩恩自己的母亲今年也是96岁。这个巧合让他觉得很亲切。他现在正在让克莱门茨加强腿部和核心肌群的联系，目标是让她能够重新站起来自己行走。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News， Marianne Klowak， CTV）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada