商业新闻是个全球生意，新锐媒体Quartz卖给了日本数字新闻公司Uzabase

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 14 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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大西洋传媒集团（The Atlantic Media） 的新锐商业媒体Quartz一直是大西洋传媒集团的先锋产品。大西洋传媒集团（The Atlantic Media） 在其老板 David Bradley 的领导下，已经是美国最愿意接受数字化进程的新闻企业。

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Quartz母公司大西洋传媒( Atlantic Media )报道，Uzabase，一家名不见经传的日本商业新闻公司，将根据Quartz在2018年剩余时间的财务表现，支付7，500万至1.1亿美元。

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uzabase的雄心与我们自己的雄心相呼应 — 打造本世纪领先的商业新闻品牌。Quartz总编辑和合作创办人 Kevin J. Delaney

uzabase由两名前瑞银( UBS )投资银行家和一名技术顾问创建，它于2016年在东京证券交易所上市，市值为8.7亿美元。

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Uzabase自2008年推出以来，投资了两大产品: Speeda，一种旨在成为更方便用户的彭博终端版本的企业智能工具，以及newsikes，一种作为与道琼斯合作的一部分于2017年引入美国市场的全球商业新闻应用。

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从这两大产品可以看出，Uzabase是一家为股票证券交易提供全球商业信息和新闻的商业媒体。而股票证券交易行业是以愿意为商业新闻付费而著名的。

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Quartz总编辑和合作创办人 Kevin J. Delaney就此次收购给读者的信中说：“uzabase的雄心与我们自己的雄心相呼应——打造本世纪领先的商业新闻品牌…我们期待这一合作伙伴关系将使我们能够为您提供更多关于新全球经济的高质量、独立和具有全球意识的新闻报道。”

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Quartz一直是商业媒体中的“异类”，以拥抱新科技著称。（QUARTZ）

Quartz已经实现盈利

自2012年推出以来，Quartz已扩展到215名员工，包括在全球各地运营的100名记者，包括其纽约总部。该公司说，平均每个月有两千万人通过网站、应用程序、通讯和视频访问Quartz。它的业务还包括一个内部bot工作室和一个商业战略部门Quartz Creative。Quartz的产品包括—QZ.com、电子邮件、应用程序、媒体机器人和Atlas。

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《华尔街日报》报道，Quartz2017年的营收为2，800万美元，盈利约1百万美元，其中包括广告和活动，预计今年将增长25 %至35 %。

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特别值得一提的是，Quartz百分之四十五受众在美国以外。

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uzabase是创建一个从东京到纽约的真正全球性商业媒体公司的完美合作伙伴。uzabase和Quartz的官方价值观有着惊人的重叠。Quartz总编辑和合作创办人 Kevin J. Delaney

Quartz 押注全球的付费订阅

收购Quartz是uzabase的第一次收购。quartz将接管uzabase在美国的新闻业务。在全球范围内，uzabase的新闻部门大约有70名员工，其中15名在美国。据说uzabase近一半的收入来自收费订阅。

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这项交易实际上是全球化商业背景下的，新闻媒体强强联合。quartz带来了大量的英语观众和广告销售和事件营销。uzabase在日本和在亚洲更为受欢迎，拥有B2B和B2C商业新闻产品为更快的Quartz扩张开辟了可能性。Quartz由于一直关注商业新闻全球化，已经在印度和非洲推出了版本。现在，它可以更加专注于全球增长最快的亚洲市场。

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Quartz总编辑和合作创办人 Kevin J. Delaney谈到，uzabase和Quartz的官方价值观有着惊人的重叠，其中包括大胆和创造性的重要性，真正把用户放在第一位，具有全球意识，以慷慨的精神做事。

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