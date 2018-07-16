饭碗不好端：近来被开除的联邦雇员猛增

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很多加拿大人的印象是联邦政府雇员端的是工资福利好的铁饭碗，但据加拿大广播公司获得的信息显示近年来被开除的联邦政府雇员的数量猛增。

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在2005/06财政年度到2015/16财政年度的十年期间，有1316名联邦政府的全职雇员被开除，其中有726人被开除的原因是违纪、违规行为，有590人是由于无能、不称职。

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这些被开除的联邦政府雇员中没有包括862名在试用期结束之前就被解聘的刚刚被聘用的政府雇员。

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虽然与联邦政府26万雇员的人数相比这些被开除的人只占很小的比例，但近年来被开除的联邦政府雇员的数量的确增加很快。

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与2005/06财政年度的数字相比，2015/16财政年度由于违规违纪被开除的联邦政府雇员数量猛增了67%，同一阶段由于工作不称职被开除的联邦政府雇员数量猛增了57%。

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联邦政府雇员工会指出，被开除的联邦政府雇员数量增加只是冰山的一角，更多的联邦政府雇员受到口头警告、书面警告等相对较轻的纪律制裁。

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专家们认为，信息技术让管理层能更有效的对雇员进行监控是导致被纪律制裁的联邦政府雇员数量大幅度上升的主要原因。

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RCI with Elizabeth Thompson · CBC News

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