安省新政让购买电动车多付上万加元

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加拿大安大略省新上台的保守党政府取消对购买电动汽车补贴的决定让不少想购买电动汽车的安省民众感到郁闷。

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安大略省政府停止对电动汽车补贴的决定对想买Tesla电动汽车的人特别不利，因为安省保守党政府的规定是，从车行购买、注册并上牌的电动汽车享受政府补贴的截止期限是9月10日，而从厂商直接购买电动汽车的安大略省居民立即失掉政府的购车补贴。

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由于美国Tesla公司在加拿大没有车行，所以根据目前的价格，安大略省居民现在购买Tesla电动汽车要比上个星期多支付1万4千加元。

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许多已经支付了定金、等待Tesla公司把他们的Tesla电动汽车送货上门的安大略省居民指责福特保守党政府不按常规办事、没有对已经支付定金的Tesla电动汽车购买者网开一面，这特别影响到中产家庭的利益。

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Tesla对一些取消订单的客户退回了其一千美元的定金。

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安大略省政府在宣布取消对购买电动汽车的现金补贴时还同时取消了对安装电动汽车充电桩的财政补贴。福特政府给出的理由是，补贴电动汽车和电动汽车充电桩的资金来自安大略省原来实行的碳排放收费项目；现在碳排放收费项目已经被取消，来自这个项目的资金自然也就没有了。

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一些专家认为，安大略省政府取消对购买电动汽车的现金补贴会明显减少电动汽车在安大略省的销售量。

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