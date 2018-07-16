加拿大几个省叫板联邦难民政策

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福特为首的安大略省保守党政府上台后摆出与加拿大自由党联邦政府在主要政策方面分道扬镳的架势，其中包括碳排放政策和难民政策。

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分道扬镳

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安大略省在碳排放和难民政策等方面与特鲁多联邦政府公开唱反调使其成了加拿大几个省份的代言者。

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比如萨斯喀彻温省就既反对联邦政府的碳排放项目、也反对联邦政府的宽松难民政策。

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魁北克省虽然早就推出自己的限制碳排放项目，但要求特鲁多联邦政府为大量非法越境涌入魁北克省的难民申请者拨出大笔经费；而且已经宣布等待审批的难民申请者没有资格使用政府补贴的廉价托儿服务。

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白热化

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上个星期五联邦政府移民事务部长胡森与安大略省负责难民和移民事务的厅长Lisa MacLeod互相指责升级到白热化；而且这一争执还在继续。

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在上个星期五举行的联邦移民事务部长和省移民事务厅长的联席会议结束时，安大略省负责移民和难民事务的厅长Lisa MacLeod拒绝签署会议联合公报、也拒绝出席会议后的联合记者会。这让特鲁多政府的移民事务部长胡森很生气，他在联合记者会上不客气的抨击安大略省政府故意使用挑拨性语言把难民申请者称为非法越境者，这是分裂性、污蔑性的语言，不是加拿大人应该使用的语言。

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安大略省负责移民和难民事务的厅长Lisa MacLeod说她一方面感到被胡森称作“不像加拿大人”是受到侮辱，要求胡森进行公开道歉；一方面强调安大略省政府不是在难民问题上找茬，只不过是要求自由党联邦政府为其难民政策引起的问题承担责任、并负责解决。

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谁买单

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福特的安大略省政府表示，涌入安大略省多伦多市的难民申请者占用了大量社会服务资源、特别是用尽了为低收入者和无家可归者提供临时住所的资源。联邦政府拨出的5千万加元用于安置难民申请者、其中分配给安大略省的是1100万加元，这连安大略省为应付大量涌入的非法越境者而花费的大笔开支的零头都不够。

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安大略省负责移民和难民事务的厅长Lisa MacLeod说让她夜里睡不好觉的问题是，省厅的预算既要照顾低收入儿童、有先天残疾的儿童、由于家庭暴力离家出走的女性、解救和帮助被拐卖的青少年，还要挤出钱来为非法越境难民申请者提供安置服务。

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萨斯喀彻温省负责移民和难民事务的厅长Jeremy Harrison不但要求特鲁多的自由党政府承担安置非法越境难民申请者的住房开支、而且要求联邦政府承担这些难民申请者的医疗费用和社会福利金开支；因为现在大量涌入加拿大的难民申请者的问题是特鲁多联邦政府难民政策的直接结果。

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但联邦移民事务部长胡森强调，一旦进入加拿大境内的外国人提出难民申请，根据国际法和加拿大国内的法律，加拿大政府有责任和义务为他们提供公平的难民审核机会。

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胡森指出，最近几个月来涌入加拿大的难民申请者数量在不断下降，已经从4月份的2560人下降到5月份的1869人和6月份的1263人。

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RCI with Peter Zimonjic、Benjamin Shingler · CBC News

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