法国队夺冠世界杯，蒙特利尔的法国人乐开怀

周日,7 月 15 日,2018 年俄罗斯世界杯足球赛决赛,法国队 4-2 战胜克罗地亚队,夺冠世界杯。

在加拿大的法语城市蒙特利尔,不仅当地的球迷涌向街头进行庆祝,成千上万来自法国的移民更是乐开怀。

(CBC)

加拿大广播公司报道说,蒙特利尔的让 – 德拉波公园 (Parc Jean-Drapeau)正在举办著名的年度音乐节 Osheaga,星期日这天,这里变成了蓝白红色的海洋,因为主办方在公园里安上了巨大屏幕,直播世界杯决赛,大批大批的法国移民结伴来到这里,人们在脸颊上、胳膊上涂上了法国国旗,观看世界杯。

主办方说,在公园看直播的人超过1 万人。

Ibrahima Kaba 就是其中一位。

他出生在几内亚,之后去了法国生活,最后移民到蒙特利尔。

Ibrahima Kaba (CBC)

星期日一大早9点钟,他就和一群朋友们来到来到了让 – 德拉波公园,占据了看直播的一个好位置。

他说,这里真有气氛。

蒙特利尔近年来法国人大增

近些年来,蒙特利尔迎来了一股法国移民潮,有越来越多的法国人离开法国,选择定居北美的这个法语城市。

根据统计,目前有 57,000 名法国公民居住在蒙特利尔,已经组成了一个颇具规模的社区。

Audrey Cuzou 是 Ibrahima Kaba 的朋友,她表示,法国队进入决赛,对这里的法国人社区来说很特别。

朋友 Audrey Cuzou (CBC)

Audrey Cuzou 说,我们现在住在加拿大,不在家了,支持法国队对我们来说变得更加重要, 这是一个重要的时刻。

Plateau-Mont-Royal

让 – 德拉波公园并不是唯一一个法国人聚集看世界杯的地方。

蒙特利尔的 Plateau-Mont-Royal 区,是法国人集中居住的一个社区,这里的酒吧外插着巨大的法国国旗,外面立着大屏幕,狂热的球迷们挥舞着旗帜,高喊着为法国队加油。

决赛结束后,庆祝的人们涌到街上,两条主要街道 St-Denis 和 Rachel 都暂停通车。

法国游客

来自法国的一些游客,也在加拿大庆祝了法国队的胜利。

魁北克省的省会魁北克市,以及蒙特利尔市一向都是法国游客的热门目的地。

法国的旅游者 Caroline Hachard 和她的家人正在这里度假,她说,我们在这里看了世界杯决赛,法国队赢了,真是太棒了,这是很棒的一天!

Caroline Hachard with her family from France. (CBC)

