班夫公园邀请原住民长老为野牛举行祝福仪式

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星期一（7月16日），加拿大的班夫国家公园 （Banff National Park）邀请了几位土著人长老，为野牛恢复项目举行祝福仪式。

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(Karsten Heuer/Parks Canada)

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班夫国家公园在一份声明中说，在原住民的文化中，野牛有着精神上和历史上的特殊意义，我们认同这一点，加拿大公园管理局 Park Canada 邀请了阿尔伯塔省不同原住民团体的代表，参加 2018 年 7 月16 日在班夫国家公园举行的野牛祝福仪式，这是国家公园重新引入野牛项目的关键活动之一。

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150 多年前，野牛从加拿大的阿尔伯塔地区彻底消失。

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2017年，加拿大把 16 头野牛运到了班夫国家公园，在这些野牛初步适应了新环境后，班夫国家公园正准备让这些野牛前往班夫公园更深、更天然的地区。

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