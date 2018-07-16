美国一口气向 WTO 投诉加拿大、墨西哥、土耳其、中国和欧盟

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美国向世界贸易组织对加拿大、墨西哥、土耳其、中国和欧盟分别进行投诉，反对这 5 方针对美国产品发起的报复性关税，

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美国贸易代表罗伯特·莱希特（Robert Lighthizer）周一 （7月16日）在一份声明中表示，美国近期对外国钢铁和铝征收的关税 “根据国际协议是合理的”，但其他国家的报复措施则不合理。

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United States trade representative Robert Lighthizer (Aaron P. Bernstein/Reuters)

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他说，我们的一些贸易伙伴选择采取旨在惩罚美国工人、农民和公司的报复性关税，而不是与我们合作解决共同的问题。

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美国今年早些时候对进口铝征收 10% 的关税，对进口钢铁征收 25% 的关税，此外还有对外国制造产品的其他针对性措施。

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受到这些关税打击的国家随之也针对美国产品发起了自己的报复性措施。

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WTO 是一个国际机构，负责裁定成员国之间的贸易分歧。 WTO 认为自己的一些裁决具有法律约束力，但众所周知有国家并不服从不利于自己的决定，上诉裁决。

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