开放式办公室给女性员工带来的新挑战

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这几年加拿大各地新盖的办公楼，几乎都采用开放式设计。传统的格子间和遮挡视线的隔断消失了。办公室像一个大仓库一样一览无余。老板们认为，在这样的环境里工作有利于互相交流和提高效率。但是一位人力资源管理专家在实地调查后发现，除了嘈杂和不容易集中精力等人们惯常抱怨的缺点之外，开放式办公室也让女性员工遇到了新的挑战。

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剑桥安格利亚鲁斯金大学商学院的艾莉森.赫斯特（Alison Hirst）教授等人用了三年的时间，实地考察从格子间搬进“大仓库”给一个英国政府部门的1100多名员工带来的变化。在这三年中，赫斯特自己也在那里备课、见人、写文章，为的是亲身感受新的工作环境对员工的影响。

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她在接受CBC主持人Mike Finnerty越洋电话采访时介绍说，把办公室改成开放式的主要目的是要让机构或公司更有效率，增加员工面对面的交流 ，从而缩短做决定的时间，产生更多创意，对外界也更加透明。但是和所有管理上的“介入”一样，开放式工作环境也产生了一些意想不到的后果。

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令人无处遁逃的“可见度”凸显出两性差别，甚至性别歧视

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赫斯特说，令她本人也没有想到的是开放式办公室凸显出的两性差异。因为她去的是一个政府部门，这样的机构原本在性别平等上做得是最好的。新办公室和这些员工过去的工作地点的一个最大的区别就是它的“可见度”：每个人在任何时间都可以看到所有人，同时自己也暴露在所有人的目光下。男性员工和女性员工对这种处境的反应是不一样的。

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女性员工对此更为敏感。她们开始更加注重衣着打扮。过去穿牛仔裤来上班的人现在都自动改过自新了。渐渐的，赫斯特发现自己也变了。原本不爱化妆的她开始化妆了，以前的T恤换成了熨过的衬衫。

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她们不仅觉得必须要把自己打扮得更加漂亮，而且穿着也要更加得体。赫斯特称之为“制服倾向”，也就是说，秘书有秘书的标准，处长穿得要像处长。

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与此形成对照的是，男性似乎没有受到这种无形的压力。赫斯特问到的所有男性员工都说，他们没有改变过去的衣着习惯。但是这并不代表他们对新办公室的“可见度”无感。有一次，几名女性求职者来面试，一些男性员工暗地里对她们评头论足，给她们打分。

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八小时无死角曝光的困扰

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许多女性员工的另一个困扰是她们在不想被人看的时候，除卫生间以外没有一个可以躲避的地方。赫斯特说，如果你来上班的时候感觉自己神采奕奕，这样的工作环境当然可以让你向更多的人展示释放你的正能量。但问题是如果你刚刚经历家庭变故，或是得到老板差评，你仍然要暴露在所有人的目光下。

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设计师：缺乏私人空间是设计缺陷

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纽约HDR建筑设计公司的设计与品牌策划负责人冯莱厄（Elizabeth von Lehe）对此评论说，缺少私人空间是开放式环境设计最常见的一个错误。她举例说，一个好的设计，通向卫生间的过道应该是比较隐蔽的。

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但是她同时也指出，男女不平等，性别歧视等问题不是开放式环境造成的。只是在把所有的墙和隔断去掉以后，原来就存在的问题被暴露出来了。如果在一个公司里，女性员工觉得对自己的评估不是基于工作能力和贡献，改变这种文化的是公司的管理层，空间设计是起不了多大作用的。

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（RCI with CBC，The Current, Mike Finnerty）

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