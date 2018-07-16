加拿大实行全民药保的代价：增税或赤字翻番

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前加拿大议会预算官佩奇（Kevin Page）说，如果加拿大人想实行全民药保的话，就必须做好交更多的税的准备，或者接受联邦财政赤字翻番。佩奇目前在渥太华大学主持一个财政研究智库。他将在本周的加拿大省长联席会议上就全民药保的代价做报告。

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受加拿大政府委派的一个顾问小组正在征求公众对全民药保的意见。根据现任议会预算官弗雷谢特（Jean-Denis Frechette）去年公布的一份报告，实行涵盖全体国民、单一支付的药品保险将让加拿大人每年比现在少付40多亿加元的处方药费。

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但是实行全民药保每年需要投入200亿加元，相当于加拿大一年GDP的1%。佩奇认为，以联邦政府和各省政府目前的财政状况，增加赤字是不合适的。他的建议是裁减支出和增税并行。其中一个选择是把目前的商品服务税（GST）增加2个百分点。

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佩奇承认，增税是件不得人心的事。但如果加拿大人真的希望实行全民药保的话，我们恐怕没有别的选择。

（RCI with CBC News，Andy Blatchford）

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