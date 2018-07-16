网络欺凌受害人的父亲对安大略省废除新版性教育课程感到愤怒

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新斯科舍省少女丽塔.帕森斯（Rehtaeh Parsons ）2013年因不堪网络凌辱自杀。她的父亲坎宁（Glen Canning）说，安大略省政府决定废除新版性教育课，令他感到愤怒。因为他认为这会让更多的少女面临危险。

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新当选的安大略省进步保守党政府上周三（7月11日）宣布该省学校将从今年9月开始重新使用1998年版的性教育课程。坎宁说，如果当时新斯科舍省的学校提供安省更新版性教育课，他也许不至于失去女儿。因为更新后的课程加上了把他女儿逼上绝路的色情短信、网络欺凌和性暴力等内容。

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安省新版性教育课也加上了同性婚姻，性取向和手淫等内容，因此引起许多华人家长和穆斯林家长的强烈抗议。

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2011年11月，丽塔.帕森斯在参加一个聚会时被几个男孩性侵。他们把当时拍下的照片传给班里的同学，此后一年半中，帕森斯在网上不断受到凌辱，转学和搬家都没能让她逃脱伤害。2013年4月4日，她在家里上吊自杀。

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坎宁说，发生在他女儿身上的事本来是可以预防的。

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（RCI with CBC News，Elise von Scheel ）

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