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联邦议会一委员会将举行难民问题听证会

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 17 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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据加拿大广播公司报道，在特鲁多自由党政府的难民政策受到联邦议会反对党和一些省政府抨击的情况下，加拿大联邦议会移民和难民事务小组委员会星期一同意就大量非法越境者涌入加拿大申请难民带来的问题举行两次听证会。

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左起是自由党议员 Oliphant、保守党议员 Rempel、新民主党议员Kwan / CBC

听证会

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预计至少10位证人将出席听证会，其中包括自由党联邦政府的移民部长Ahmed Hussen、公共安全事务部长Ralph Goodale和社会发展事务部长Jean-Yves Duclos。

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加拿大联邦议会移民和难民事务小组委员会主席、自由党议员Rob Oliphant不认为加拿大面临难民潮危机，说自由党政府已经有具体、有效的计划加以应对，会在大专院校开学前把目前住在校园宿舍的难民申请者安置好。

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自由党说没危机

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Rob Oliphant还抨击安大略省保守党新政府对难民申请者恶语相向、挑动安大略省民众在难民问题上的对立情绪。

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加拿大联邦议会官方反对党保守党移民和难民事务发言人Michelle Rempel在提出要求举行难民问题特别听证会动议时，指责自由党政府面对非法越境者大量涌入加拿大申请难民的问题头痛医头、脚痛医脚，拿不出一个全面性解决问题的办法；甚至把大量非法越境者使用的魁北克和马尼托巴省的两个越境点变成非法越境者的接收点，把这不正常的非法越境问题正常化，但又不通过应有的议会预算程序解决拨款问题。

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Ryan-Remiorz / Canadian-Press

保守党说危机实实在在

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Michelle Rempel还抨击特鲁多自由党政府高级官员使用挑拨和分裂性语言对在难民问题上不同意自由党政府做法的省政府横加指责，想浑水摸鱼、逃避自己的责任。

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几天前，特鲁多自由党政府移民事务部长胡森指责安大略省负责移民事务的厅长Lisa MacLeod在对待难民的态度上不像加拿大人；Lisa MacLeod则要求胡森就这种侮辱性的语言道歉，说她不过是代表安大略省政府要求自由党联邦政府为其难民政策引起的问题和产生的结果负责。

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Michelle Rempel使用边境危机”border crisis”的说法来形容目前需要有综合性办法解决难民潮问题的紧迫性。

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安大略省政府指出，目前居住在多伦多一些大学和学院里的非法越境进入加拿大的难民申请者在8月初就必须要搬出大学宿舍，因为大专院校的新生从8月份开始就要陆续抵达学校以准备开学；而目前地方政府缺乏资金和住房来安置这些非常规渠道的难民申请者。此外，收留街头无家可归者的住宿中心、食品银行等慈善服务机构和省政府社会福利机构的资源也由于非法越境难民申请者的大量涌入而捉襟见肘。

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Michelle Rempel强调指出，加拿大民众有权知道特鲁多自由党政府的新难民政策到底是什么、准备接收多少难民、如何对待非法越境者、需要花费加拿大纳税人多少钱，等等。

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新民主党说应大量接收难民

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加拿大联邦议会另一反对党新民主党的移民和难民事务发言人Jenny Kwan虽然不认为加拿大面临难民潮危机，但同意保守党对自由党政府没有解决难民问题的长远方针和综合计划的抨击；新民主党认为加拿大应该把多年来在国际事务上主张和平、富有同情心的形象发扬光大；在美国特朗普政府驱赶难民无情政策造成恶果的情况下，加拿大应该在接收和照顾难民方面发挥表率作用。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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