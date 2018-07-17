熊牛拉锯等于房地产软着陆？

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根据加拿大房地产协会Canadian Real Estate Association的统计数字，加拿大6月份售出的住房数量比5月份增加了4.1%；这是2018年以来首次出现的逐月环比增长，但与去年6月份的住房销售量相比仍然下降了11%，是过去5年来最弱的房屋销售量数据。

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从房屋销售价格来看，6月份加拿大全国的平均房价是49万6千加元，比一年前下降了1.3%，而且这已经是连续5个月加拿大房屋平均销售价格的下降。

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加拿大房地产协会使用的另一个衡量全国房价的指标是HPI房价指标Housing Price Indicator。该指标今年6月份虽然比去年六月份上升了0.9%，但却是连续14个月增加幅度下降，实际上HPI增幅已经下降到2009年以来的最低点。

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从全国主要城市来看，温哥华、渥太华和蒙特利尔的房价在上升，而多伦多、埃德蒙顿、里贾纳、萨斯卡通和卡尔加里市的房价在下降。

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一些经济专家认为，今年年初开始实行的严格房贷发放的措施对冷却加拿大房地产市场发挥了效果，但又没有导致房地产市场价格的猛烈下跌。

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不过也有财经市场分析师认为，在美国和加拿大银行利率呈现走高趋势的情况下，现在说加拿大房地产市场是否已成功软着陆还为时过早。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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