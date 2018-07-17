许多加拿大人担忧自己入不敷出

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据加拿大广播公司报道，最新的调查显示超过四分之一的加拿大人面临入不敷出的问题。

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比如有25%的加拿大人最近出现过不得不向人借钱才能去超市购物的问题，另有21%的受访者说他们没有钱去看牙医。

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进行上述调查的Angus Reid Institute说其调查方法不是用常规的贫困线标准去衡量是否贫困，而是问接受调查的加拿大人他们对日常生活的具体经历和感受，并参考他们的年收入。

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这一网上调查在5月28日到6月13日之间进行，共有2542名加拿大人接受了调查问询。这些受访者被问及12个与日常开支有关的问题，比如是否借过高利贷以在发工资前不至于断顿，是否用过慈善组织的食品银行服务，是否有付不起电费账单的情况，是否有钱去看牙医，等等。

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Angus Reid Institute对问询结果进行分析后把加拿大人按照财务状况分成四个群体。

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有16%的加拿大人属于”struggling”挣扎群体，他们经历过12中缺钱状况中的至少4个。

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有11%的加拿大人属于”on the edge”泥潭边群体，他们的财务状况开始恶化。

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剩下的加拿大人差不多是一半属于”recently comfortable”最近舒心的群体，即曾经有过钱紧的问题但现在日子好过了；另一半属于 “always comfortable”一直舒心的群体，也就是从来没有经历过上述12个缺钱的场景。

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RCI with CBC News

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