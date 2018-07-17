逐臭赏花：温哥华温室的巨花魔芋开放，吸引市民排队观赏

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温哥华市布洛尔德温室的门外从昨天（7月16日）起排起了长队。这是因为，该温室培育的巨花魔芋开放了。这种奇特的植物不仅花序高大 ― 世界纪录为3.1米 ― ，而且开放时会散发出一股腐肉臭味，因此又名“尸花”。

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巨花魔芋很少开花。在BC省这是第一次。所以，温哥华公园管理局的通告一出，许多市民大老远赶来，不惜排队两个多小时，只为一睹奇景，同时体验一下那种特别的“花气袭人”之感。

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布洛尔德温室主管麦克唐纳（Bruce McDonald）告诉加通社（CP）记者说，这棵巨花魔芋是从星期天晚上6点左右开始开放的，散发出的气味据他形容，“像一只死老鼠。”

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这种气味会引来以腐肉为食的昆虫为它传粉。它的花序甚至会发热，让自身温度升到类似于人类体温的水平，以便让尸臭更浓烈。

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巨花魔芋的花苞生长迅速。6月21日布洛尔德温室的园艺学家们第一次发现花苞时，它只有28公分高，但是现在它已经接近两米。

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它的气味在星期一最为浓烈，随后逐渐减弱，但会持续48小时左右。

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（RCI with CP, CBC）

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