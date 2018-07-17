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加拿大人饮食习惯的变化 ：吃牛肉少了，喝杏仁奶多了

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 17 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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人口结构的变化，健康意识的增加，以及贸易的全球化，在最近几十年大大改变了加拿大人的饮食习惯。

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加拿大广播公司 CBC 新闻部分析了自 1960 年以来加拿大食品供应的数据，发现了以下一些变化趋势。

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吃牛肉少了

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70 年代是牛肉的黄金时代，当时加拿大人每人每年平均吃掉接近 37 公斤的牛肉， 今天，加拿大人的牛肉食用量减少了一半以上，而且还在继续下降。

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吃牛肉少了，但鸡肉的食用量却在增加：加拿大人每人每年平均吃掉 25 公斤鸡肉和火鸡肉，鸡肉已经成为加拿大人吃得最多的一种肉类。

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对这一新趋势，哈利法克斯 Dalhousie 大学管理学院院长、食品分销和政策学的教授 Sylvain Charlebois 说，牛肉是优质蛋白质，但牛肉非常昂贵。

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他补充说，当然不仅仅是因为牛肉贵，近来来围绕着牛肉产业不断出现的环境争议、健康问题，都减少了人们吃牛肉的胃口。

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他说，我不记得近年来有过一项能鼓励人们多吃牛肉的研究，但鸡肉是一种廉价的蛋白质，而且质量也不错。

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土豆vs小麦

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几十年前，土豆一直是加拿大人的碳水化合物第一来源，平均每人每年吃掉约70公斤的土豆。

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但这种情况在 2000 年代中期发生了变化，面粉的食用量赶了上来，现在，加拿大人对土豆和面粉的食用量大致相当。

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(Suresh Doss/CBC)

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蒙特利尔大学公共营养学教授 Malek Batal 说，如果你看一下加拿大人口结构的变化，就不难理解饮食习惯的变化了。

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他说，加拿大人的传统正餐，就是肉和土豆，再配点蔬菜。但是，近年来人口的结构发生变化，来自亚洲国家的移民不断增多，从而导致了对碳水化合物需求的转变。亚洲人并不是要餐餐吃土豆的，大米和面食重要得多。

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全球化和便利性

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大约 20 年前，香蕉超过了苹果，成为加拿大卖得最多的一种水果。

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蒙大教授 Malek Batal 说，全球的香蕉供应量都在不断增加，香蕉在运输和食用上的方便是导致其 “成功” 的重要因素。

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他补充说，香蕉带皮，干净安全，而且好拿好带，吃起来也方便。

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他还认为，加拿大人口老龄化也跟香蕉越来越受欢迎有关，对老年人来说，苹果太硬，而香蕉却很容易下口。

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(Matt Rourke/Associated Press)

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饮料 

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啤酒曾经是加拿大人喝得最多的一种饮料，但现在已经下降到第二位，被咖啡所取代。

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现在是咖啡时代，一些大的咖啡连锁店，包括 Tim Hortons、星巴克、第二杯 （Second Cup.）等，为推动咖啡销售起了很大作用。

Evan Mitsui /CBC

另一个在加拿大迅速 “崛起” 的是葡萄酒。

哈利法克斯 Dalhousie 大学的教授 Sylvain Charlebois 说，葡萄酒在加拿大越来越受青睐，倒不仅仅是因为全球化，加拿大自己生产的葡萄酒也越来越好。

他说，我们的葡萄园效率越来越高，有更多的加拿大人愿意喝本地产的葡萄酒。

另外，2011 年至 2014 年间，杏仁奶的销售量大增 250%，而牛奶的效率则下降了 7%。

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