特鲁多针锋相对谈俄国，特朗普在各方抨击面前罕见改口

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期二(7月17日)在加东新斯科舍省,加拿大总理特鲁多被记者问到一天前的美俄领导人会晤。特鲁多用强硬的言辞表达了和特朗普截然不同的对俄立场,但是没有提到他的名字。

特鲁多说,加拿大对普京和俄国政府的态度是明确的。加拿大政府谴责俄国对克里米亚的兼并,对乌克兰东部顿巴斯地区的渗透,对阿萨德政权的支持,以及在英国国土上用化学武器对英国公民的袭击。

他还强调了加拿大在表达谴责以外的行动:有两百名加拿大军人在乌克兰做军事教官,另外加拿大军人也在帮助波罗的海国家防范俄国的侵略,例如他刚刚探望过的驻拉脱维亚加拿大军人。

特朗普改口,称自己绝对信任美国情报机构,“看不出为什么是俄国”干涉美国大选是口误

特朗普在星期一和俄国总统普京共同召开的新闻发布会上表示,尽管有美国情报机关的调查结果,但是他相信普京总统对此“强有力的否认”,看不出俄国有任何理由干预2016年美国大选。他还指责正在进行的“通俄门”调查妨碍了他改善美俄关系。

他的话在美国激起了强烈的反应。激烈的抨击不仅来自反对派,也来自他自己的阵营。星期二上午,特朗普还在推特上指责“假新闻”歪曲报道他和普京的会晤。但是到了下午,他不得不改口,表示自己信任美国情报机关,接受它们关于俄国干预美国大选的调查结论。

他还说,自己在昨天的新闻发布会上所说的“我看不出为什么是俄国”干涉美国大选(I don’t see any reason why it would be)是口误。他真正想说的是“我看不出为什么不是俄国”(I don’t see any reason why it wouldn’t be Russia)。

(RCI with CBC News,Reuters)

