老龄化将使医疗费增长比经济快：加拿大医生呼吁联邦政府增加医疗拨款

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大医学协会星期二（7月17日）发表报告，呼吁联邦政府在今后十年中把对各省的医疗拨款增加210亿加元。因为人口老龄化将使省政府在医疗服务上的财政负担越来越重。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

医疗服务属于省政府的管辖范围，但是联邦政府每年提供一笔医疗拨款，大约占到各省公共医疗开支的22%。报告说，今后十年，联邦医疗拨款将每年增长3.6%，但是医疗费用的增长率将达到每年5.1%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告说，加拿大现行医疗体系是在国民中位年龄为27岁时建立的，而现在加拿大人的中位年龄是40岁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大会议局的一份报告，加拿大老年人目前在总人口中占16.9%，今后十年中将上升到21%。老年人一年的平均医疗费用是12000加元，其他年龄段为2700加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

因此人口老龄化带来的医疗费用增长将加重各省的财政负担。而另一方面，老龄化也将影响就业市场，减少政府税收。从哪里拿出钱来填医疗费用的窟窿，将是联邦和各省共同面临的挑战。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Andy Blatchford ）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada