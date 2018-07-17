请鸟儿吃饭要得法：魁省小城就如何喂鸟制定新规

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许多加拿大人都喜欢在院子里或阳台上挂喂鸟器，让各种小鸟来自家窗前大快朵颐。但是魁北克省小城、位于蒙特利尔西郊的沃德勒伊市（Vaudreuil-Dorion）最近规定每户居民最多只能有两个户外喂鸟器，而且必须挑选鸟食不容易洒落的类型。

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这是因为，掉在地上的鸟食会引来野鸽子、海鸥等大鸟，而它们的粪便弄脏秋千架、长椅、运动场等公共设施，腐蚀金属和石雕，而且传播病菌。市政府经常因鸟粪收到投诉。

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他在接受Radio-Canada主持人Patrick Masbourian采访时说，新规定要求居民不仅选择让大鸟吃不到的喂鸟器，并且最好选择乌鸫、冠蓝鸦和金翅鸟等小鸟喜欢的鸟食，而不是随便买一大包最便宜的随便扔。

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现在是夏天，人们喜欢在户外活动。皮隆说，谁也不喜欢正烤肉的时候，有只海鸥飞过来给你加点调料吧？

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（RCI avec Radio-Canada, Patrick Masbourian）

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